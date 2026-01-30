Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Кремль продолжает отвергать западные гарантии безопасности для Украины. В то же время в США заявили, что завершили их. Более того, Вашингтон будет играть «ключевую роль» в этих гарантиях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Заявление США

Американский госсекретарь Марк Рубио подтвердил, что Вашингтон и Киев завершили согласование гарантий безопасности для Украины. По его словам, существует «общий консенсус» о возможном развертывании небольшого контингента европейских войск в Украине при поддержке США.

Реклама

Рубио также заявил, что Соединенные Штаты могут направить своего представителя на предстоящие украинско-российские переговоры в Абу-Даби 1 февраля. Впрочем, специальный посланник Стив Уиткофф и бывший старший советник президента США Джаред Кушнер не будут участвовать.

Заявления России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ отверг условия западных гарантий безопасности Украины и подтвердил приверженность Москвы системе гарантий безопасности, представленной Россией во время стамбульских переговоров в 2022 году.

Этот проект означал полную капитуляцию Украины перед РФ, установив жесткие ограничения численности и активности украинских вооруженных сил, не устанавливая никаких таких ограничений для самой страны-агрессорки, а также предоставляя Москве право вето о способности государств, обеспечивающих безопасность Киева, реагировать на будущий вооруженный конфликт в Украине.

Кроме того, Лавров подтвердил приверженность Кремля требованиям, которые президент-диктатор Владимир Путин изложил в своей речи в июне 2024-го перед МИДом. В ней «фюрер» требовал капитуляции перед первоначальными военными требованиями России как Украины, так и НАТО. Более того, цинично высказался российский министр иностранных дел, якобы нынешнее украинское правительство представляет постоянную угрозу безопасности Российской Федерации.

Реклама

Американские аналитики отмечают, что другие чиновники агрессора России продолжают повторять об обязательствах Москвы достичь своих первоначальных военных требований на поле боя. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров дерзко заявил, что Кремль не должен вести переговоры с Украиной, а должен продолжать войну.

Депутаты Совета Федерации Госдумы также подтвердили обязательство РФ продвигаться на передовой. Мол, Украина не имеет права на территории, которые Россия незаконно аннексировала, и призвали Киев капитулировать перед, чтобы якобы облегчить переговоры.

«Кремль постоянно отвергает какие-либо существенные гарантии безопасности для Украины, предложенные во время мирного процесса. Такой постоянный отказ свидетельствует о том, что Москва остается верной теории победы Путина — теории, что Россия может победить в Украине, пережив способность страны воевать и желание Запада поддерживать Киев», — констатируют в ISW.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» в переговорах о войне в Украине. По его словам, существенные сдвиги происходят на переговорах в Абу-Даби. Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что высоко оценивает временное отсутствие атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру, наблюдаемую в последние несколько часов.

Реклама

В то же время руководитель Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, возглавлявший российскую делегацию в Абу-Даби, говорит, что их переговорщики «всегда готовы» продолжать мирные переговоры.