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Кремль отправил Дмитриева к Мелании Трамп не просто так: что Россия хочет получить от США
Американские аналитики подчеркивают, что РФ устроила кризис в Олешках, а теперь кичится перемирием.
Кремль пытается использовать гуманитарные проблемы, которые сам создает на временно оккупированных территориях Украины, чтобы установить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Напомним, 5 ноября в Белом доме первая леди США Мелания Трамп принимала украинских и российских представителей. Встреча состоялась на фоне заявлений об успешном соблюдении недавнего ограниченного режима прекращения огня в оккупированных Олешках Херсонской области.
В церемонии приняли участие уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и народный депутат Давид Арахамия. Среди присутствующих также были генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и находящаяся под санкциями США российская уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По имеющимся данным, она непосредственно причастна к похищению по меньшей мере одного украинского ребенка.
Кирилл Дмитриев сравнил договоренность о прекращении огня в Олешках с предыдущими усилиями Мелании Трамп по возвращению украинских детей, депортированных в Россию. Представитель Кремля дерзко подчеркивал «гуманитарный успех» перемирия. В то же время, замечают в ISW, умолчав о том факте, что именно оккупация привели к гуманитарному кризису в Олешках. За его возникновение полностью отвечает Россия.
«Комментарии Дмитриева согласовываются с предыдущими попытками РФ использовать ограниченное гуманитарное сотрудничество — в отношении таких кризисов, как в Олешках или возвращения насильственно депортированных украинских детей, чтобы заставить администрацию Трампа занять более благоприятную позицию по Кремлю и добиться уступок от США в предстоящих переговорах», — говорится в отчете.
Аналитики также отмечают, что попытки кремлевских чиновников изобразить «фюрера» Владимира Путина как желающего переговоров с гуманитарными наклонностями произошли после ряда ударов России по гражданскому населению Украины в последние месяцы. В частности, одна из смертельных атак — удар по вокзалу в Днепре, убившем 15 человек, произошел именно во время действия Олешковского перемирия.
Напомним, первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с представителями Украины и России. В частности, заявила, что добиться прекращения огня в оккупированных Олешках удалось благодаря взаимодействию обоих лидеров — президента Владимира Зеленского и «фюрера» Владимира Путина. Она отметила важность этого взаимодействия для дальнейшего диалога.
Во время встречи первой леди вручили орден княгини Ольги I степени. О награждении стало известно 4 ноября: Владимир Зеленский отметил ее за личный вклад в гуманитарную поддержку Украины и помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам.