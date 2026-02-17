Владимир Мединский и Владимир Путин. / © Associated Press

Кремль решил вернуть помощника президента-диктатора РФ Владимира Мединского в состав делегации на мирных переговорах по Украине. Это может свидетельствовать о том, что Москва "не хочет ничего достигать" на встрече в Женеве.

Такое мнение высказал военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

Отметим, что во время предыдущих встреч Украины и РФ Мединский пытался использовать утверждение об истории как оправдании для российского вторжения. Так, Майкл Кларк называет кремлевского чиновника «старым историком», имеющим «сумасшедший взгляд на русскую историю» и любящий «читать всем лекции» о ней.

«Он (Мединский – Ред.) ругается на людей, раздражает их, злит. Он фактически персонально нападает на них, потому что его цель заставить их уйти и сказать, что переговоры провалились, мол, они отказались от них», — добавляет он.

Аналитик Sky News называет помощника "фюрера" "неприятным человеком". По его словам, тот факт, что Кремль отправляют Мединского, свидетельствует о том, что россияне "не хотят ничего достигать". Более того, акцентирует издание, что его участие на переговорах в Женеве еще больше снизило ожидания любого значительного прорыва.

В то же время, руководитель ГРУ России Игорь Костюков «знает все подробности» и мог бы достичь прогресса в переговорах с главой ОП, членом украинской делегации Кириллом Будановым, поскольку они были «старыми спарринг-партнерами».

"Они убили бы друг друга, если бы могли, но они выполняли одну и ту же работу", - констатирует Кларк.

Состав делегации России

Кремль неожиданно сменил главу своей делегации за несколько дней до встречи в Женеве. Во главе ее поставили Мединского. В то время как во время трехсторонних встреч в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля председательствовал Игорь Костюков.

Кроме Мединского, в состав российской делегации также войдут заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и первый заместитель начальника ГРУ Владимир Костюков, являвшийся главой российских переговорщиков во время предыдущих встреч в Абу-Даби.

Посланец диктатора РФ по инвестициям Кирилл Дмитриев будет частью отдельной рабочей группы по экономическим вопросам.

Кто представляет Украину

Президент Владимир Зеленский определил состав делегации Украины . Она осталась неизменной. Ее снова возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. В составе также руководитель ОП Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица. А также:

начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов,

нардеп, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия,

заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий.

Напомним, украинский лидер заявил: был удивлен, что Москва решила сменить главу делегации. По его словам, смена РФ главного переговорщика перед Женевой может быть тактикой промедления. Впрочем, Зеленский рассчитывает, что представители США не позволят РФ заставить их снова «начать с самого начала».