Кремль отверг главные условия Запада: аналитики ISW объяснили, чего Путин боится на переговорах

Кремль отвергает условия США и ЕС по гарантиям безопасности для Украины / © Фото из открытых источников

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США, Украина и Европа подтвердили необходимость надежных гарантий безопасности Украины после завершения войны, а также участия представителей Европы в предстоящих многосторонних переговорах. В то же время, эти условия противоречат позиции Кремля, который неоднократно отвергал идею западных гарантий для Киева и присутствия европейцев за столом переговоров.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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США, Украина и Европа согласились с гарантиями безопасности

В ходе встреч в Абу-Даби представители США, Украины и европейских стран согласились, что любое длительное урегулирование войны должно предусматривать надежные гарантии безопасности для Киева. Также стороны выступили за привлечение европейских чиновников к предстоящим мирным переговорам и прямой диалог между Россией и европейскими государствами по более широким вопросам безопасности.

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9 и 10 ноября государственный секретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф и Джаред Кушнер отмечали, что после завершения войны Украина должна получить действенные гарантии защиты от новой агрессии.

По сообщениям нескольких западных СМИ, американские чиновники также спрашивали Кремль, согласится ли он на гарантии для Украины по образцу статей 4 и 5 Североатлантического договора. Такой механизм предусматривает возможность консультаций со странами НАТО в случае угрозы территориальной целостности Украины, а также получения помощи союзников в случае нового нападения.

Кремль выступает против гарантий для Украины и участия Европы

Российские власти неоднократно исключали возможность предоставления Украине западных гарантий безопасности, а также выступали против участия европейских представителей в переговорах, если позиция европейских стран не будет предусматривать принятие максималистских требований Москвы.

10 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встречи США с европейскими представителями в Абу-Даби не являются «перспективным подходом» к переговорам.

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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Асафов также назвал ожидания Москвы от переговоров достаточно скромными. По его словам, участие европейских представителей может парализовать переговорный процесс еще до его начала.

В ISW отмечают, что эти заявления соответствуют предыдущей позиции Кремля по устранению Европы от переговоров о завершении войны. В то же время они противоречат заявлениям США, Украины и европейских партнеров, выступающих за участие европейских чиновников в будущем дипломатическом процессе.

Гарантии безопасности и предстоящие переговоры: как изменялись позиции США и Европы

В начале ноября американская позиция относительно условий завершения войны претерпела заметные изменения. По данным Financial Times, Вашингтон дал понять, что больше не намерен заставлять Киев соглашаться на территориальные уступки России в обмен на будущие гарантии безопасности. Это стало важным сигналом накануне нового раунда переговоров, ведь ранее вопросы гарантий безопасности связывали с территориальными требованиями Москвы.

Впоследствии стало известно, что американская сторона планирует выяснить непосредственно в Москве, согласится ли она на гарантии безопасности для Украины по образцу статей 4 и 5 НАТО. В то же время, остается открытым вопрос, как именно такие обязательства можно будет обеспечить, если Украина не станет членом Альянса.

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Параллельно США продвигают идею новой долгосрочной архитектуры безопасности в отношениях между Россией и Европой. Среди возможных тем — возобновление работы Совета Россия-НАТО, механизмы кризисной связи и военная прозрачность. Однако европейские чиновники опасаются, что Москва постарается использовать эти переговоры для сокращения военного присутствия НАТО в Восточной Европе и добиться уступок от западных стран.

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