Кремль отверг предложение Трампа о перемирии: ISW проанализировал заявления россиян

Российские чиновники продолжают отказываться от предложенного Дональдом Трампом перемирия. У Путина подчеркивают, что остаются верны начальным целям войны против Украины.

Об этом сообщает ISW.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг идею прекращения огня вдоль текущей линии фронта, предложенную Трампом. В то же время, он согласился с его заявлением на августовском саммите США и России на Аляске о необходимости не просто остановить боевые действия, а заключить полноценное соглашение о завершении войны.

По словам Лаврова, европейские лидеры якобы поддерживают немедленное перемирие "без предпосылок", чтобы Украина могла "перевооружиться и снова атаковать". Схожие тезисы озвучил и депутат Госдумы Алексей Чепа, заявив, что пауза в боевых действиях позволит Украине «отдохнуть» перед новым наступлением на РФ. Он добавил, что Москва согласится на перемирие только при условии прекращения снабжения оружием Западом и отвода украинских войск из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей — то есть повторил главные требования Кремля, фактически означающие капитуляцию Украины.

«Кремлевские заявления еще раз демонстрируют, что Россия не отказывается от своих территориальных претензий и даже выходит за пределы четырех незаконно аннексированных областей. Лавров подчеркнул, что РФ "признает независимость Украины", но контроль над Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями якобы закреплен в российской конституции», - говорится в отчете.

Он снова сослался на фейковые «референдумы» 2014-го и 2022 года, называя их доказательством того, что «большинство населения» якобы проголосовало за присоединение к России. Лавров также заявил, что русскоязычные жители этих регионов подвергались «притеснениям» со стороны Украины, а жители оккупированных частей Херсонщины и Запорожья «приветствовали русских солдат».

По словам главы МИД РФ, война ведется не за территории, а за «людей и города, которые они построили», в частности, он вспомнил Одессу, назвав ее «российским городом времен Екатерины II». Подобные заявления подрывают даже те гипотетические российские «предложения», в которых Москва якобы готова уступить часть юга Украины в обмен на полный контроль над Донбасом.

Отдельно о переговорном процессе высказался глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев – один из ключевых переговорщиков Кремля. В интервью CNN 24 октября он признал, что Украина изменила свою позицию и согласилась на возможность остановки огня вдоль текущей линии фронта. Однако уже 26 октября, выступая для российской аудитории, Дмитриев заверил, что Москва "не отступит от своих целей" и намерена "полностью захватить" все четыре области на востоке и юге Украины.

"Его слова фактически свидетельствуют о том, что именно Россия тормозит мирный процесс и стремится заставить США, Украину и Запад принять ее ультимативные требования", - заключили аналитики.

Напомним, за время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла около 1137850 солдат. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1060 человек.

