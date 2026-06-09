Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль продолжает отвергать прямые мирные переговоры с Украиной, несмотря на недавние неоднократные предложения Киева.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентируют внимание на том, что на днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фредерих Мерц опубликовали совместное заявление с украинским лидером Владимиром Зеленским. В нем предложили условия для справедливого и длительного мира, включая немедленное прекращение огня, возобновление переговоров и замораживание текущей линии фронта в качестве отправной точки для переговоров.

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Президент Украины подтвердил в интервью Sky News, недавно встретившийся в Киеве с российским олигархом Романом Абрамовичем, выступавшим посредником «фюрера» Владимира Путина, чтобы передать ему готовность заморозить линию фронта вдоль текущей линии столкновения и возобновить мирные переговоры. В частности, путём прямых переговоров с диктатором-президентом страны-агрессорки.

Кроме того, Зеленский опубликовал открытое письмо Путину после встречи с Абрамовичем, в котором предложил встречу на уровне лидеров. Впоследствии кремлевский «фюрер» отклонил предложение о прямых переговорах.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров подтвердил приверженность Кремля «договоренностям», которых Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация якобы достигли на саммите на Аляске в августе 2025-го.

Аналитики ISW отмечают, что Москва использует отсутствие публично доступной информации о якобы заключенных договоренностях, чтобы ошибочно изобразить Москву в качестве желающего переговорщика.

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В свою очередь председатель Комитета Государственной думы по вопросам обороны Андрей Картаполов и член Комитета Думы по вопросам обороны Виктор Соболев отклонили совместное украинско-европейское заявление от 8 июня. Они дерзко заявили, что эти предложения «неприемлемы» для Кремля. Ведь Россия может достичь своих военных целей только «достигнув западных границ Украины».

Кремль отвергает мир — последние новости

Спикер Кремля Дмитрий Песков исключил возможность переговоров о мире, мол, они сейчас невозможны. Он обвинил Киев в якобы террористических действиях и сознательном торможении мирного процесса.

В то же время в Кремле в истерике взорвались новые заявления. В частности, глава Совета Федераций Валентина Матвиенко дерзко заявила, мол, страна-агрессорка менять курс не планирует, а потому «ни на йоту не отходит от своих позиций, будет добиваться своих целей либо на переговорах, либо путем „сво“.

Ранее аналитики Института отмечали то, что Путин сделал ставку на длительную войну, несмотря на то, что трудности Москвы растут и на поле боя, и внутри страны. Диктатор России отклонил предложение Зеленского провести переговоры о прекращении войны, а также еще раз подтвердил обязательство Кремля достичь целей военным путем.

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Дата публикации 22:10, 07.06.26 Количество просмотров 32 Путин в шоке! Венгрия его бросила! А здесь и Армения убегает от Кремля в НАТО!

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