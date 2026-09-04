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Кремль озвучил «незыблемую» позицию Путина по окончании войны: подробности
Москва настаивает на собственных условиях и заявляет о готовности к «миру» только при достижении своих целей.
В Кремле в очередной раз заговорили о якобы «желании» к миру. Впрочем, дерзко добавляют, мол, никаких «конкретных предпосылок» как для переговоров, так и до окончания войны пока не видят.
Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.
По его словам, «работа продолжается и контакты продолжаются». В частности, он отметил посреднические усилия США. Представитель диктатора цинично заверил, что «существует готовность» Москвы к «мирному режиму урегулирования и мирному достижению целей».
В то же время Кремль отказывается от своих требований и целей так называемой «сво» — то есть войны, вместе с тем лживо заявляя о якобы готовности к миру. Песков заявил, что остается «незыблемой» позиция, озвученная Владимиром Путиным еще два года назад во время выступления в МИД РФ.
Заметим, что речь идет о том, что Россия готова прекратить войну только после вывода украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Также он потребовал от Киева отказаться от вступления в НАТО.
«Это отлично знают в Киеве. Это все, конечно, позволяет говорить: можно исключать, что удастся выйти в режим мирного регулирования», — нагло добавил Песков.
Визит посланцев Трампа
По словам представителя администрации Путина, Кремль проинформирует о контактах с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, «когда они состоятся».
Песков выразил надежду, что США будут якобы требовать от Украины прекратить «теракты». В то же время, говорит он, контактов с Киевом в преддверии визита американцев «не будет».
Напомним, ранее сам диктатора РФ Владимир Путин отверг заморозку Украине войны и в очередной раз поставил ультиматум по миру. По его словам, Москва согласится только на переговоры, наполненные «конкретным содержанием».
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров выдвинул новые претензии к Украине, обвинив в якобы «нацистской идеологии». Министр нагло заявил, что предложения Украины и союзников есть стремление «заморозить конфликт», чтобы «сохранить угрозу на границах» самой страны-агрессора.