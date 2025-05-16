- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2346
- Время на прочтение
- 2 мин
Кремль озвучил требования к Украине на переговорах: что именно хочет Россия
Эти пункты фактически являются ультиматумом, а не предложением к миру.
В ходе стамбульских переговоров между делегациями Украины и России представитель Кремля Владимир Мединский озвучил ряд требований к Киеву.
Об этом сообщает аналитический ресурс Clash Report.
Среди ключевых пунктов:
«Нейтральная Украина» — Москва требует, чтобы Киев согласился на внеблоковый статус по австрийской модели. Это значит, что на украинской территории не должно быть иностранных войск или оружия.
«Без репараций» — обе стороны должны якобы отказаться от претензий на компенсацию ущерба, нанесенного войной.
«Права русскоязычных» — Россия требует от Украины обеспечения европейских стандартов прав нацменьшинств и прекращения так называемой «националистической пропаганды».
«Признание территорий» — Украина, по мнению Кремля, не должна отрицать «конституционные претензии» РФ на Крым, Донбасс, Луганщину, Херсон и Запорожскую область. Также Россия стремится к международному признанию аннексии этих регионов.
«Немедленное прекращение огня» — это требование предполагает вывод ВСУ из всех пяти областей, которые РФ считает своими.
В то время как Украина настаивает на сохранении суверенитета и территориальной целостности.
Переговоры Украины и РФ: что известно
Напомним, россияне заявили об «успешных переговорах» с Украиной. По словам руководителя путинской делегации, Украина и Россия договорились проработать свои предложения по прекращению огня.
А по словам высокопоставленного чиновника из Турции, атмосфера встречи была «положительнее, чем ожидалось», поскольку «стороны воздержались от обвинений».
В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что российская делегация во время переговоры в Стамбуле 16 мая не озвучили ничего нового. Все требования российской стороны Украины и весь мир уже слышали в публичных выступлениях и заявлениях президента РФ Владимира Путина.