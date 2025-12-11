Кремль панически отвергает любые выборы в Украине: в ISW раскрыли истинные намерения Путина

Владимир Путин. / © Associated Press

Россия снова отвергает легитимность любой будущей власти в Украине , которую Кремль непосредственно не контролирует, в ответ на недавние заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он готов провести выборы до окончания войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Заметим, что на днях Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине в течение следующих 60-90 дней, а также попросил США и Европу обеспечить безопасность во время голосования. Президент поручил Верховной Раде подготовить законодательные предложения по изменению украинского закона, запрещающего выборы во время военного положения, ссылаясь на Конституцию.

"Кремлевские чиновники негативно отреагировали на заявление Зеленского, несмотря на предыдущие требования Кремля к Украине провести выборы как предпосылку для любых мирных переговоров или соглашения о прекращении войны", - акцентирует внимание ISW.

В частности, спикер диктатора РФ Дмитрий Песков подчеркнул, мол, Москва не обсуждает готовность Зеленского провести выборы и будет продолжать следить, как будет развиваться ситуация. По его словам, Путин давно обсуждает необходимость выборов в Украине.

Между тем скандальная пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила Зеленского в «цинизме» и заявила, что его просьба в Штаты и Европу обеспечить безопасность выборов свидетельствует о потере Украиной своего суверенитета

В свою очередь, посол РФ по особым поручениям Родион Мельник нагло назвал готовность действующего президента Украины провести выборы «высокомерным блефом» и «манипуляцией». Более того, по его словам, Москва будет против любых усилий США или Европы по обеспечению безопасности выборов в Украине.

"Ответ Кремля Зеленскому согласовывается с заявлениями Путина от 27 ноября о том, что Россия заинтересована лишь в подписании мирных соглашений с пророссийскими властями, и что украинскому правительству нужно будет сделать дополнительные шаги после выборов, прежде чем Москва будет рассматривать подписание любых мирных соглашений", - подчеркивают американские специалисты.

В ISW отмечают, что реакция кремлевских чиновников на перспективу выборов в Украине еще раз демонстрирует, что Россия продолжает оправдываться, чтобы остановить любые мирные переговоры, не равноценные ничему, кроме капитуляции страны.

Последние заявления о выборах

В интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их «давно не было». По его словам, Киев "использует войну, чтобы не проводить выборы". Впрочем, высказался Трамп, «украинский народ должен иметь такой выбор».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова американского коллеги, заявил, что готов к этому. Он также попросил США помочь провести голосование за "60-90 дней". Однако акцентировал украинский лидер, чтобы провести выборы, есть два нерешенных вопроса. В частности, безопасность.

Между тем, в украинском Центризбиркоме подчеркивают, что для подготовки честных и свободных выборов в Украине нужно не менее полугода. По данным ЦИК, в настоящее время функционирует только 75% избирательных участков. Около миллиона украинцев служат в армии, многие из них на передовой.