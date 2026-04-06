Кремль паникует из-за сотрудничества Украины и Японии: чего испугались в РФ

Кремль. / © Associated Press

В России запаниковали из-за сотрудничества Украины и Японии в сфере беспилотных технологий. Мол, такое партнерство «вредит интересам РФ в сфере безопасности».

Об этом дерзко заявила представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова.

Российская чиновница назвала такое японско-украинское сотрудничество «откровенно враждебным» шагом.

Также Захарова цинично обвинила Украину, которая защищается от агрессии Кремля, в «преступных провокациях с использованием БпЛА». Мол, именно поэтому подобные производственные мощности для армии РФ «являются законными военными целями».

В традиционной манере Кремля она обвинила Киев в якобы нежелании мира. По ее словам, подобные решения «не способствуют скорейшему урегулированию ситуации, а только затягивают боевые действия».

Напомним, в марте стало известно, что Япония готова к соглашению с Украиной об использовании ударных беспилотников. Токио изучает возможность использования дронов украинского производства для укрепления собственной обороноспособности.

В то же время, Киев заинтересован в технологическом обмене и может предложить свои оборонные разработки в обмен на поддержку со стороны Японии.