Кремль паникует из-за сотрудничества Украины и Японии: чего испугались в РФ
Россия испугалась сотрудничества Киева и Токио и заявила о якобы «вражеских провокациях».
В России запаниковали из-за сотрудничества Украины и Японии в сфере беспилотных технологий. Мол, такое партнерство «вредит интересам РФ в сфере безопасности».
Об этом дерзко заявила представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова.
Российская чиновница назвала такое японско-украинское сотрудничество «откровенно враждебным» шагом.
Также Захарова цинично обвинила Украину, которая защищается от агрессии Кремля, в «преступных провокациях с использованием БпЛА». Мол, именно поэтому подобные производственные мощности для армии РФ «являются законными военными целями».
В традиционной манере Кремля она обвинила Киев в якобы нежелании мира. По ее словам, подобные решения «не способствуют скорейшему урегулированию ситуации, а только затягивают боевые действия».
Напомним, в марте стало известно, что Япония готова к соглашению с Украиной об использовании ударных беспилотников. Токио изучает возможность использования дронов украинского производства для укрепления собственной обороноспособности.
В то же время, Киев заинтересован в технологическом обмене и может предложить свои оборонные разработки в обмен на поддержку со стороны Японии.