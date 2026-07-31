Кремль планирует убрать гауляйтера Крыма Аксенова — АТЕШ

Сергей Аксенов

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Кремль готовит отстранение назначенного Россией «руководителя» временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

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По данным движения, кадровые изменения могут произойти после выборов, запланированных на сентябрь.

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Как сообщили в АТЕШ, их агенты в оккупационной администрации полуострова утверждают, что в Москве уже якобы приняли решение об увольнении Аксенова, возглавляющего оккупационную администрацию Крыма с 2014 года.

В АТЕШ считают, что таким образом Кремль постарается снизить общественное недовольство и переложить вину за системные проблемы на местное руководство.

По информации АТЕШ, Аксенов якобы уже осознает риск потери должности и пытается продемонстрировать Москве жесткий контроль над ситуацией, в частности, устраивая публичные выговоры местным чиновникам и депутатам.

Среди основных претендентов называют оккупационного министра внутренних дел Крыма Алексея Дмитриева.

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Ранее в ФСБ России заявили о попытке покушения на Сергея Аксенова. Там утверждают, что задержали гражданина России, которого якобы завербовала СБУ и обучали в Украине минно-взрывному делу. Мужчина получил позывной «Каратист».

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