Кремль показал подлинные намерения: почему Путин не отступает от старых требований и разрушает шансы на сделку

Владимир Путин. / © Associated Press

Российский "фюрер" Владимир Путин и кремлевские чиновники продолжают заявлять, что требования РФ по отношению к Украине принципиально не изменились со времен саммита на Аляске в августе 2025-го. Более того - на сегодняшний день Москва не предложила никаких изменений относительно своей давней позиции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Инсайдеры российского правительства сообщают, что Кремль не поддерживает предложенный мирный план по 28 пунктам. Источники оппозиционного издания "Верстка", близкие к Кремлю, заявили, что положение этого документа следует рассматривать скорее как основу будущего соглашения, а не как соглашение, которое Путин официально подпишет.

Другой собеседник, близкий к МИД России, заявил, что план в его нынешнем виде «не готов», и что Москва возражает против предложенных гарантий безопасности для Украины, ограничения численности украинских военных, гораздо большего, чем то, что Россия требовала в 2022-м, а также использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Высокопоставленный источник в федеральном правительстве России, работающий над мирными переговорами, заявил, что президент США Дональд Трамп спешит заключить соглашение, но Путин не очень. В Кремле считают, что действующий документ содержит слишком много расплывчатых пунктов, откладывающих решение спорных вопросов между Россией и Украиной на неопределенный срок.

Источник выразил сомнение, что Россия ратифицирует соглашение, не уточняющее детально российские вопросы, включая границы и сроки выполнения условий документа. По словам собеседника, визит Путина в командный пункт Западной группировки войск России 20 ноября в военной форме "демонстрирует его твердую позицию", пока "вся планета обсуждает мирный план".

Кроме того, начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил Путину на встрече, что их войска "продолжат свою миссию" по захвату остальных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Аналитики ISW отмечают: эти заявления подтверждают для российского народа, что они должны ожидать от РФ полной оккупации всех четырех областей, а 28-пунктное мирное предложение не приведет к установившемуся миру. Мол, война может закончиться только однозначной победой России на фронте и капитуляцией Украины.

Аналитики отмечают, что российские чиновники выдвигают информационные условия для отклонения 28-пунктного мирного плана, который соглашается со многими, но не всеми, настойчивыми военными требованиями России. Кроме того, Путин и его чиновники продолжают публично повторять, что Москва достигнет своих военных целей военным путем.

"Официальная реакция России, в частности со стороны Путина, в ответ на 28-пунктный мирный план усиливает, а не исключает ожидания, что Россия достигнет всех своих военных целей, прежде чем согласится на мир", - констатируют американские аналитики.

Отмечается, что Кремль аналогично отклонил предложенные США соглашения о прекращении огня и переговоры в последние месяцы, тогда как Украина последовательно демонстрировала готовность к взаимодействию и компромиссам.

Напомним, в Кремле продолжают утверждать, что Россия "полностью открыта" к мирным переговорам и якобы стремится, чтобы переговоры "увенчались успехом". Однако вместе с этим представитель диктатора Дмитрий Песков цинично заявляет, что действия российских оккупантов и удары РФ это "принуждение" Владимира Зеленского к "мирному решению" . В Москве нагло угрожают, мол, Киеву стоит сейчас принимать решение о мирном урегулировании.

В свою очередь, "фюрер" Владимир Путин, комментируя мирный план Трампа по Украине , заявил, что документ из 28 пунктов «модернизирован после Аляски». По его словам, США просили российскую сторону проявить «гибкость по отношению к украинскому урегулированию».