Кремль показал видео с Януковичем: в ISW объяснили, зачем путинскому режиму это

Виктор Янукович. / © УНИАН

Накануне РФ показала видео с заявлением беглого экс-президента Украины Виктора Януковича о том, что он "целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС. Впрочем, якобы европейцы вели себя некорректно".

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

В ISW считают, по всей вероятности, что Кремль приурочил обращение Виктора Януковича к выступлению российского диктатора Владимира Путина на Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом россияне хотят "придать легитимность требованию Путина об изменении режима в Украине".

Отмечается, что последнее публичное выступление Януковича в СМИ было в июле 2022 года, когда он призвал украинцев сдаться России. Впрочем, время снятия вчерашнего видеообращения Януковича неизвестно. Однако он начал его с заявления, что Путин "совершенно прав", вероятно, в ответ на высказывания Путина об Украине на саммите ШОС. Это указывает на то, что это, по всей вероятности, была заранее спланирована информационная акция.

"Публикация видео Януковича в российских государственных СМИ, вероятно, была намеренно приурочена к высказываниям Путина. Кремль, возможно, создает условия для того, чтобы заявить, что Янукович является законным лидером Украины, а не президентом Украины Владимиром Зеленским", - считают в ISW.

Однако, добавляют американские специалисты, такие утверждения неправдивы, ведь Янукович самовольно сбежал из Украины после Революции достоинства, а Украина с тех пор провела несколько демократических выборов.

Напомним, российские пропагандистские СМИ «откопали» бывшего беглого президента Виктора Януковича, который удивил заявлением, что на самом деле якобы работал над сближением Украины с ЕС и что его конечной целью было вступление Украины в ЕС. Однако он обвинил европейских партнеров Украины в "некорректном" поведении во время переговоров между Украиной и ЕС и подверг критике ЕС за непонимание сложностей экономической ситуации в Украине.

