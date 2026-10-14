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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Кремль поставил переговоры на паузу: у Путина заговорили о «собственных интересах»

Москва прикрывает собственное нежелание заканчивать войну риторикой о «национальных интересах».

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле снова демонстрируют собственную дерзость и выдвигают условия для мирных переговоров о завершении войны против Украины. В Москве заговорили о «национальных интересах» Российской Федерации.

Об этом заявил спикер диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, Москва будет принимать решение о возобновлении трехсторонних консультаций с участием Украины и США исключительно с учетом собственных «национальных интересов».

Традиционно представитель Кремля снова бросил обвинения в адрес Киева. По его словам, после якобы попыток Украины сорвать российские выборы Москва сама будет решать, когда возвращаться в трехсторонний формат.

В то же время Песков признал, что Россия не участвовала в консультациях по вероятному пакетному соглашению об урегулировании войны, которое, по сообщениям, готовил Вашингтон. Сейчас в Кремле не ожидают и проведения новых трехсторонних переговоров.

По словам Пескова, работа над урегулированием продолжается в закрытом режиме. Несмотря на заявления о якобы готовности к урегулированию, Кремль выдвигает претензии Киеву и использует обвинения в его адрес в качестве аргумента для отсрочки переговоров.

Напомним, в ISW считают, что Кремль затеял игру против Дональда Трампа. Москва, отмечают аналитики, использовала топливное соглашение с США, чтобы склонить Вашингтон к поддержанию своей позиции на переговорах.

В то же время РФ заявляет о «продолжении работы» над энергетическим перемирием, предложенным Дональдом Трампом. По словам представителя российского диктатора Дмитрия Пескова, это предложение «не было конкретизировано».

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