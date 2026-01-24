Кремль посягает не только на Донбасс: требования РФ выходят за пределы вопроса территорий - ISW

Москва / © Associated Press

Российская оккупационная армия замедлила темпы наступления в конце декабря 2025 и начале января 2026 года. Это объясняется менее благоприятными погодными условиями и прекращением попыток выполнить планы продвижения в конце года. Однако руководство РФ продолжает открыто говорить о намерении захватить множество украинских территорий.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В частности, Дмитрий Песков повторил требования Кремля по выводу Украиной своих войск из всего Донбасса. Источник Reuters, близкий к Кремлю, обсудил российские требования по югу и востоку Украины, но не уточнил российские требования по временно оккупированным Россией территориям в Сумской и Харьковской областях на севере Украины.

«Должностные лица Государственной думы России, чья риторика в значительной степени направлена на российское население, а не на международную аудиторию, продолжают демонстрировать свое недовольство любым соглашением, замораживающим нынешние линии на юге Украины», — говорится в отчете.

Кремлевские чиновники также недавно повторили другие требования России, не относящиеся к территории Украины, а именно требования к НАТО прекратить расширение и вернуться к границам 1997 года. Глава комитета Совета Федерации России по иностранным делам Григорий Карасин заявил, что у российских переговорщиков в Абу-Даби есть полномочия требовать решения стратегических и политических вопросов, которые Россия очертила в начале своего полномасштабного вторжения.

Также Путин неоднократно демонстрировал, что его требования выше тех, которые изложены в предложенном США 28-пунктном плане и последующих мирных планах США, Украины и Европы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что цели РФ в Украине выходят за рамки территории, которая сейчас обсуждается в последних мирных планах. По его словам, захватнические амбиции Москвы охватывают всю Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

Ранее сообщалось, что Кремль планирует захватить Донбасс до апреля 2026 года, но аналитики прогнозируют серьезные задержки.