Россия потеряет военное влияние в других постсоветских странах. В частности, в Армении. Поскольку Москва передислоцировала оттуда свои силы для войны против Украины.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

В ISW отмечают, что для войны в Украине россияне передислоцировали свои силы из Кыргызстана, оккупированных Абхазии и Южной Осетии, а также Таджикистана. Кроме того, в марте прошлого года РФ передислоцировала подразделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Нагорного Карабаха.

В июне 2022-го в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские войска серьезно поразили эту бригаду. Тогда было ликвидировано около 800 окупантов, а ранено около 400 человек. Участие в войне по состоянию на июнь прошлого года принимали около 1,8 тыс. военнослужащих бригады.

Аналитики ISW отмечают, что количество российских "миротворческих сил" в Нагорном Карабахе стало недостаточным, чтобы Армения чувствовала себя в безопасности. Так, 16 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке нового широкомасштабного нападения и геноцида против этнических армян в Нагорном Карабахе. По его словам, Ереван обратится в Совбез ООН, если Кремль не сможет поддерживать перемирие в Нагорном Карабахе, заключенное 9 ноября 2020-го через посредство Москвы.

Напомним, лидер Китайской народной республики Си Цзиньпинь может посетить Москву на следующей неделе, где намерен встретиться с диктатором Владимиром Путиным. Руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии конверсии и разоружения Владимир Копчак говорит, что риск снабжения Китаем оружия РФ остается достаточно высоким. Еще в январе-феврале 2022 года Си Цзиньпин по меньшей мере благословил эту войну.

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