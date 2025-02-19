Россия стремится прежде всего к снятию санкций, отмечая, что экономическое сотрудничество может быть выгодно для обеих стран.

Российские чиновники в Саудовской Аравии начали продвигать экономические инициативы, которые могут стать попыткой склонить Соединенные Штаты к принятию выгодных для Кремля условий вместо реальных уступок войне в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллудовская аравияо Дмитриев, входивший в состав российской делегации в Эр-Рияде, заявил CNN 17 февраля, что уже провел встречи с несколькими неназванными представителями делегации США в преддверии официальных переговоров 18 февраля.

Дмитриев возразил, что Россия стремится прежде всего к снятию санкций, отмечая, что экономическое сотрудничество может быть выгодным для обеих стран. Он также отметил, что планирует представить американской делегации оценку потерь, которые, по его словам, понесли американские компании из-за выхода из российского рынка, — примерно 300 миллиардов долларов.

Он также заявил, что крупные американские нефтяные компании "вели очень успешный бизнес в России" и, по его прогнозам, "рано или поздно вернутся". Российская делегация выдвинула ряд экономических предложений, рассматриваемых в настоящее время США, и Дмитриев считает, что в этих вопросах может быть достигнут прогресс в течение ближайших двух-трех месяцев.

Кроме того, он призвал к созданию совместных проектов между США и Россией в Арктике. На двусторонней встрече 18 февраля также присутствовал советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков, которого называют специалистом по вопросам Арктики.

По оценке ISW, Кремль, вероятно, пытается навязать США выгодные ему экономические условия, не относящиеся к войне против Украины, возможно, в обмен на уступки со стороны Киева и Запада. Если США согласятся на предложенные экономические меры без встречных требований в отношении Украины, они лишатся рычагов влияния, необходимых для достижения заявленной Дональдом Трампом цели — крепкого и выгодного мира для США и Украины.

Несмотря на попытки Дмитриева представить российские экономические инициативы более выгодные для Вашингтона, аналитики ISW отмечают, что именно Кремль нуждается в экономической помощи как можно быстрее, чтобы избежать угрожающих кризисов в 2025-2026 годах.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что представители Украины отсутствовали на переговорах в Саудовской Аравии, поскольку " имели три года, чтобы закончить войну ".