Кремль пытался заключить с администрацией Дональда Трампа соглашение «услуга за услугу», предложив прекратить поддержку Ирана в обмен на отказ Вашингтона помогать Украине разведданными.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Суть российского предложения

Как сообщает издание, на прошлой неделе в Майами российский посланник Кирилл Дмитриев встретился с представителями команды Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Москва предложила Вашингтону прекратить передачу Тегерану координат американских военных объектов на Ближнем Востоке. В то же время США должны полностью прекратить поставлять Украине разведывательную информацию о российских войсках.

Белый дом отклонил это предложение. Однако сам факт таких переговоров вызвал тревогу среди европейских дипломатов, усматривающих в этом попытку Кремля внести раскол в отношения между США и Европой.

Трамп критикует НАТО

Ситуация усугубляется публичной критикой Трампа в адрес союзников по НАТО. Президент США назвал «трусами» партнеров, отказавшихся отправлять корабли в Ормузский пролив для защиты судоходства от иранских атак.

Ранее Трамп отмечал, что видит связь между войной в Украине и действиями РФ на Ближнем Востоке, предполагая, что Путин помогает Ирану именно в ответ на американскую разведподдержку Киева.

Роль разведданных и энергетический вопрос

На фоне сокращения прямой финансовой и военной помощи от США обмен разведданными остается критически важным столбом поддержки Украины. Снабжение оружия сейчас происходит преимущественно через программы НАТО, где союзники выкупают технику в США.

В то же время в отношениях между Вашингтоном и ЕС растет напряжение из-за экономических решений Белого дома. США ослабили ограничение на российскую нефть для стабилизации рынка, что вызвало критику, в частности со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

На фоне этих событий Кремль официально заявил о «приостановке» мирных переговоров по Украине, которые велись при посредничестве США.

