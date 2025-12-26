В Кремле сообщили о контакте представителей России и США: о чем договорились

Владимир Путин / © Associated Press

В Кремле проанализировали информацию, полученную от спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам переговоров с американской стороной в Майами об окончании войны в Украине. После чего последовал контакт представителей администраций России и США.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«По поручению Путина состоялся контакт представителей администраций России и США. В этом контакте участвовал Ушаков и несколько собеседников Белого дома. Домовись продолжать диалог», — сказал он.

Напомним, в Кремле изучают документы по окончании российско-украинской войны, которые Кирилл Дмитриев передал Путину после поездки в США.

«Москва в зависимости от решений Путина по итогам анализа материалов, переданных Дмитриевым, продолжит общение с американцами», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что новый украинско-американский мирный план, представленный президентом Владимиром Зеленским, существенно отличается от первоначального документа, который, по сути, заставлял Украину уступить территорию и исключить членство в НАТО. Новое предложение является разумным компромиссом и включает гарантии безопасности для Киева, но Кремль вряд ли примет его, потому что ободренная достижениями на поле боя Москва не сможет продать населению план как победу.

Эксперты считают, что Москва заинтересована в переговорах, чтобы поддерживать рабочие отношения с Вашингтоном и избежать обвинений в продолжении войны. Кроме этого, россияне хотят отсрочить санкции, ведь американские ограничения против двух российских нефтяных гигантов, «Роснефти» и «Лукойла» заставили страну продавать свою нефть со значительно более высокими скидками.

Также обсуждение условий мира усугубляет разногласия между Украиной и ее западными союзниками. По данным аналитиков, дипломатические переговоры по мирным условиям будут продолжаться, равно как и война.

Американский эксперт Ян Бжезинский убежден, что Путина могут заставить сесть за стол переговоров только две вещи — угроза потери территорий или соглашение, позволяющее добиться контроля над Украиной.