Кремль продолжает ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Западу Украине перед контрнаступлением — ISW

Кремль, вероятно, попытается заставить Белоруссию к дальнейшей интеграции в Союзное государство во время встречи президентов России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве 5 и 6 апреля.

Путин и Лукашенко встретятся для частных двусторонних переговоров в апреле, чтобы принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства 6 апреля в Москве.

Об этом пишет ISW.

На заседании Высшего Госсовета Союзного государства будут рассмотрены вопросы реализации Союзного договора через 28 различных союзных программ на 2021–2023 годы, вероятно, это пакет из 28 интеграционных дорожных карт, которые Лукашенко ратифицировал в ноябре 2021 года.

В Кремле заявили, что российские и белорусские официальные лица также планируют договориться о других неопределенных «практических вопросах дальнейшей интеграции», возможно, в сфере обмена разведданными, поскольку директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с Лукашенко в Минске.

Россия может оказывать давление на Беларусь, чтобы она пошла на дополнительные интеграционные уступки под названием защиты Союзного государства от заявленных западных военных и/или террористических угроз.

Кремль продолжает пытаться использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Западу Украине накануне запланированного контрнаступления.

Министр обороны России Сергей Шойгу оправдал решение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвинив НАТО в активизации боевой подготовки и разведки у границ России и Беларуси и обвинив Запад в эскалации войны в Украине, предоставив Украине дополнительную военную помощь в апреле.

Он усилил существующие российские ядерные угрозы, заявив, что у Беларуси есть ядерные штурмовики и ядерные ракеты «Искандер-М». Шойгу также заявил, что 3 апреля белорусские ракетные войска приступили к обучению в России работе с комплексами «Искандер-М», в том числе с применением тактического ядерного оружия.

Его заявления не содержат новой информации о белорусских учениях и, вероятно, являются частью информационной операции. Ранее ISW сообщал, что на февраль 2023 года белорусские военнослужащие тренировались с комплексами «Искандер» в России.

Оживление Шойгу риторики ядерного шантажа совпадает с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом помощи США Украине.

ISW продолжает оценивать, что риск ядерной эскалации остается очень низким и что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на реалии боевых действий в Украине. Кроме того, развернутое Россией ядерное оружие в Беларуси почти наверняка останется под контролем российского персонала, постоянно дислоцирующегося в Беларуси.

Напомним, что Россия в Белоруссию завезла комплексы "Искандер-М". Они могут наносить ядерные удары.

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