Кремль просчитался: Sky News о реакции РФ на новую стратегию Трампа

Владимир Путин / © Associated Press

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Реакция Кремля на заявления президента США Дональда Трампа по вооружению Украины и 50-дневный ультиматум была "достаточно сдержанной". По всей вероятности, что в Москве "рассматривают разные варианты".

Такое мнение высказал бывший атташе по обороне Великобритании в Москве Джон Форман в комментарии Sky News.

По его словам, высказывания Трампа, которые он делал с марта, демонстрируют постоянное недовольство и создавали впечатление, что ему подыгрывают.

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Форман считает очень правильными последние решения, принятые президентом США. Впрочем, "все станет понятно позже", ведь Трамп известен своей "капризностью".

"Конечно, проблема с Трампом в том, что он самый капризный человек в мире, а потому может легко изменить свое мнение. Один телефонный звонок от Путина могут поколебать Трампа", - добавил Джон Форман.

Он отмечает, что Россия, "вероятно, перестаралась", когда президент США пришел к власти, и "подумала, что сможет продолжать и получить преимущество от Трампа". Однако это мнение оказалось ложно и Кремль "ужасно ошибся".

"Думаю, для Кремля всегда существовал риск того, что он изменит позицию (Трамп - Ред.), и они могут считать, что смогут пережить это. Но мы знаем, что российская экономика находится под серьезным давлением, и нападения на российскую военную машину могут еще больше изменить их позицию", - пояснил Джон Форман.

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Напомним, в Кремле заявляют, что «внимательно отслеживают» сообщения, касающиеся поставок западного оружия в Украину. Мол, эта тема «высоко стоит в информационной повестке дня». А решение Дональда Трампа о продаже оружия НАТО в РФ нагло называют "бизнесом".

Между тем в Кремле заявляют, что якобы администрации «фюрера» нужно время для анализа.

Между тем, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил пренебрежительным комментарием на ультиматум от президента США. Якобы РФ на это безразлично.

Дата публикации 12:44, 14.07.25 Количество просмотров 21 Трамп подтвердил поставку оружия! Кто заплатит за "Петриоты" для Украины?