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Кремль провоцирует кризис в ЕС: РФ массово выдает визы беженцам-нелегалам с Ближнего Востока – BILD

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Кремль провоцирует кризис в ЕС: РФ массово выдает визы беженцам-нелегалам с Ближнего Востока – BILD

РФ массово выдает визы беженцам-нелегалам с Ближнего Востока. / Фото: Associated Press

Власти РФ выдают визы беженцам с Ближнего Востока, чтобы те ехали в страны Евросоюза.

Российская Федерация начала массово выдавать визы беженцам с Ближнего Востока, чтобы облегчить им путь нелегального попадания в страны Евросоюза.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

В распоряжении журналистов оказался отчет полиции ФРН о росте числа нелегальных мигрантов в ЕС. Только за март на внешних границах ЕС удалось остановить 22,5 тысяч нелегалов, что на 60% больше показателей, чем в марте прошлого года.

Как пишет Bild, многие из них прибывают из Турции, но не через Грецию, а через Россию.

Сейчас в Турции находится около 4 миллионов беженцев с Ближнего Востока

В последнее время многие из них оформляют российскую визу, едут с ней через Россию в Беларусь, нелегально переходят там границу ЕС и через Польшу и Чехию и прибывают в Германию.

"Сохраняется неправомерное использование российских виз для проезда через РФ в Беларусь и далее в ЕС", — говорится в отчете немецкой полиции.

Там отмечается, что этот маршрут активно рекламируется в соцсетях. Эксперты говорят, что из Турции в Россию и Беларусь летают специальные самолеты, которые привозят мигрантов.

"Путин и Эрдоган посылают нам все новых и новых беженцев", – пишет обозреватель BILD Карл Кайм.

Напомним, издание The Sun писало, что проблемы в Африке являются частью плана Путина по созданию хаоса.

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Дата публикации
Просмотры
1330
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