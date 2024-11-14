Кремль пытается диктовать условия будущих переговоров и хочет полной капитуляции Украины — ISW

В Москве уже заявили, что не пойдут на заморозку войны по нынешней линии фронта.

В Кремле все еще настроены добиться полной капитуляции от Украины и не соглашаются идти на какие-либо уступки.

Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

Аналитики пишут, что Кремль пытается диктовать условия любых потенциальных "мирных" переговоров с Украиной в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Способ, в который Кремль пытается установить свои условия для переговоров, убедительно свидетельствует о том, что цели России остаются неизменными и все еще сводятся к полной капитуляции Украины. Кремль, похоже, не желает идти на большие уступки новой администрации Трампа, чем это было в случае с действующей администрацией", — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты напомнили, что глава МИД РФ уже заявил, что Москва не согласится на заморозку войны на нынешней линии фронта.

"Это еще раз свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в смягчении своего подхода или требований на переговорах и сохраняет свои цели — полную капитуляцию Украины, которую президент России Владимир Путин четко очертил в июне 2024 года", — считают эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что в предстоящих мирных переговорах с Россией приоритетом для Киева стало получение гарантий безопасности от дальнейшей агрессии, а не конечная линия прекращения огня.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше объяснили, что нужно сделать перед началом переговоров о прекращении войны.

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