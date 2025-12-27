- Дата публикации
Кремль пытался оттянуть свой ответ на мирный план до 2026 года, но не получилось — СМИ
Россия затягивает реакцию на украино-американские предложения по рамочному мирному соглашению, в то же время имитируя заинтересованность в переговорах во избежание давления со стороны США.
От России поступали сигналы о том, что ответ на идеи, заложенные в украинско-американском проекте рамочного мирного соглашения, Москва предоставит уже после Нового года.
Об этом сообщил источник, приближенный к переговорным процессам.
По словам собеседника, активная дипломатическая работа Украины заставляет российскую сторону уже сейчас транслировать через медиа определенные месседжи. В частности, речь идет о заявлениях о якобы «готовности к прекращению огня» для проведения в Украине референдума.
Как отметил собеседник издания, подобные сигналы не свидетельствуют о реальном изменении позиции Кремля. Россия пытается создать иллюзию заинтересованности в мирном процессе, прежде всего, чтобы избежать обвинений со стороны США в срыве переговоров. В то же время страна-агрессор, по оценке источника, не намерена прекращать войну и рассчитывает на ее дальнейшую затяжку.
«Мы не хотим дать россиянам возможность затягивать процесс. Они заинтересованы и дальше тянуть войну и продолжать обстрелы Украины. Мы ведь в этом не заинтересованы, поэтому буквально каждый день работаем с командой Трампа. Многие уже готовы, по отдельным вопросам еще должны говорить президенты», — пояснил собеседник.
По его словам, Украина намеренно активизирует дипломатические усилия, чтобы избавить Москву от политического пространства для манипуляций и затягивания переговорного процесса.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос выборов активизировали США, а судьбу стратегических вопросов должен решать народ, отметил Владимир Зеленский .
Мы ранее информировали, что Зеленский раскрыл детали черновика (драфта) тайного мирного плана из 20 пунктов, которые должны изменить ход истории для Украины .