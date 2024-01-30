Ультраправые политики Венгрии и Румынии заявили, что их страны должны претендовать на земли Украины.

Россия активно разжигает неоимпериалистические и националистические настроения в Европе, чтобы убить клин между Украиной и западными союзниками.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Эксперты напомнили, что лидер венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкой заявил, что Венгрия должна претендовать на Закарпатскую область Украины.

В свою очередь, румынский правый политик Клаудиу Тарзиу заявил, что Румынии необходимо "реинтегрировать" соседние с Румынией территории Украины, где проживало румынское население.

Эксперты считают, что российские источники ужесточили заявления Тороцкоя и Тарзиу и подчеркнули эти ультранационалистические претензии Румынии и Венгрии на украинскую территорию.

Аналитики напомнили, что Россия неоднократно предлагала идею "распределения Украины" между Россией и Западом до начала полномасштабного вторжения.

Однако диктатор Путин и другие руководители российского режима возобновили этот нарратив в декабре 2023 года, заявив, что у Украины есть исторические "территориальные споры" с Польшей, Румынией и Венгрией, но может сохранить свой "суверенитет", если вся страна будет состоять из границ Львовской области. .

Эксперты считают, что среди националистических европейских фракций и их собственных националистических идеологий приобрела популярность концепция "русская мера".

Напомним, ранее сообщалось, что лидер венгерских ультраправых заявил о претензиях на Закарпатье.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер ультраправой партии "Альянс единства Румынии" (AUR) Клаудиу Тарзиу заявил, что хочет аннексировать некоторые территории Украины в обмен на выход из НАТО.

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