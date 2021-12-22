Кремль решил сменить своего посла в Беларуси: кто поедет в Минск

Он также был министром внутренних дел РФ и главой Госдумы.
Кремль решил сменить своего посла в Беларуси и назначить на эту должность Бориса Грызлова, представителя России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в МИД РФ.
В частности, пропагандистское издание "РБК" пишет, что эту информацию им уже подтвердили в российском МИДе. В то же время, официального подтверждения этой информации на сайте внешнеполитического ведомства России нет.
Стоит отметить, что Борис Грызлов являлся полномочным представителем РФ в ТКГ с 26 декабря 2015 года. Он также является главой Высшего совета пропрезидентской партии "Единая Россия". Грызлова считают человеком из близкого окружения Владимира Путина.
Напомним, сейчас российским послом в Беларуси является Евгений Лукьянов.
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