Кремль сделал неожиданное заявление о мирных переговорах

Дмитрий Песков / © Associated Press

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Россия готова к мирному урегулированию войны против Украины и рассчитывает на возобновление переговоров в формате с участием Киева и Вашингтона.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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«Переговоры о мирном урегулировании с участием США, России и Украины могут возобновиться в октябре», — сказал он.

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Песков также отметил, что Киеву якобы не хватает гибкости по урегулированию конфликта. В то же время, конкретные предложения, которые Москва готова вынести на новый раунд переговоров, Песков не озвучил.

Переговоры о мире — последние новости

Напомним, в Кремле сообщили, что ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией

Один из американских переговорщиков по завершению войны в Украине, зять президента США Джаред Кушнер, назвал вопрос территорий самым сложным в переговорном процессе между Киевом и Москвой.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал возможное замораживание войны по линии фронта до наступления зимы.

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«Я верю, что мы найдем решение, как остановить войну», — сказал он.

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