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Кремль сделал неожиданное заявление о мирных переговорах
Спикер Путина сообщил, что переговоры о мире могут возобновиться в октябре.
Россия готова к мирному урегулированию войны против Украины и рассчитывает на возобновление переговоров в формате с участием Киева и Вашингтона.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Переговоры о мирном урегулировании с участием США, России и Украины могут возобновиться в октябре», — сказал он.
Песков также отметил, что Киеву якобы не хватает гибкости по урегулированию конфликта. В то же время, конкретные предложения, которые Москва готова вынести на новый раунд переговоров, Песков не озвучил.
Переговоры о мире — последние новости
Напомним, в Кремле сообщили, что ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией
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