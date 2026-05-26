Политика
2556
2 мин

Кремль сделал новое заявление об ударах по Киеву и пожаловался на США

После угроз «систематически атаковать Киев» в Кремле выступили со странной жалобой на США.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Путин и Песков. / © Associated Press

В Москве возмутились из-за отсутствия реакции США на угрозы Кремля по «системным ударам» по Киеву. Вместо этого реакцию стран Европы слышали.

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

«Кремль пока не располагает информацией о реакции Вашингтона на предупреждение Москвы. Пока такой информации нет. Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц от представителей Евросоюза в Киеве», — высказался представитель Кремля.

По его словам, якобы для Кремля «приоритетом является то предупреждение, которое было направлено». В то же время Песков не ответил на вопрос о том, следует ли понимать «системные удары» как ежедневные.

Угрозы РФ — реакция мира

Россия пугает «ответными ударами» и пригрозила новыми ударами по Киеву. М ВС страны-агрессорки призвало покинуть столицу, а также «посоветовало» не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Мол, должны избивать по так называемым «центрам принятия решений».

В Польше назвали возможные удары РФ по гражданским объектам в Киеве, в частности по дипломатическим ведомствам, целенаправленным и актом ничем неоправданной агрессии. В посольстве Франции осудили ультиматумы России и заверили, что их представительство продолжит работать, как обычно.

В то же время Китай, комментируя угрозы Москвы, был менее жесток в своем заявлении. Пекин призвал «соответствующие стороны» воздержаться от усиления боевых действий. Мол, позиция КНР в этом вопросе «последовательна и четкая».

