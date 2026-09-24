Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

В США заговорили о возможном перемирии между Киевом и Москвой, но Кремль отверг даже ограниченное прекращение огня по украинской энергетике. Россия вызывающе отвергает все инициативы по переговорам об окончании войны, а бросает новые ультиматумы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

Аналитики акцентируют внимание на том, что заявления кремлевских чиновников свидетельствуют об откровенном нежелании России участвовать в любых содержательных мирных переговорах.

Реклама

На днях государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине должна завершиться путем переговоров, а не военной победы любой стороны. После встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым американское чиновник высказался, что и Россия, и Украина «выразили заинтересованность» в ограниченном прекращении огня, что касается поставок зерна и энергоносителей. В то же время он подчеркнул: соглашение «не решит войну», но может служить основой для более широкого соглашения.

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос, есть ли западные предложения по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре только риторикой, дерзко ответил: «Абсолютно». Таким образом, он фактически отверг предложение президента Дональда Трампа по прекращению дальнобойных ударов по энергетической инфраструктуре.

Песков отметил, что «фюрер» Владимир Путин готов к двусторонней встрече с Трампом, но подчеркнул, что мирные переговоры на высоком уровне между Россией, США и Украиной требуют предварительной подготовки на «экспертном уровне».

Более того, по словам представителя Кремоя, пока нет «предпосылок» для начала мирных переговоров с Киевом, и повторил давний тезис о том, что Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским только в Москве.

Реклама

В то же время Владимир Путин особо выразил уверенность в способности своих войск достичь всех военных целей России на поле боя. Эти цели, подчеркивают в Институте, «равносильны полной капитуляции Украины».

«Заявления Пескова и Путина демонстрируют постоянное нежелание Кремля принимать какие-либо дипломатические предложения по прекращению огня и мира на любых условиях, не отвечающих требованиям России по полной капитуляции Украины. Кремль постоянно отказывается корректировать свои переговорные позиции из-за отсутствия военных успехов, оставаясь преданным идее продолжения войны в Украине», — подытожили в ISW.

Напомним, на поле Генассамблеи ООН президент Владимир Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах. По его словам, трехсторонняя встреча с лидером США Дональдом Трампом и «фюрером» РФ Владимиром Путиным может состояться в декабре в Майами во время саммита G20.

В Кремле, комментируя инициативу Трампа, заявили, что окончательное решение о визите Путина в США будет принято впоследствии. Отметим, в 2019-м глава Белого дома также приглашал «фюрера» РФ в Вашингтон, однако запланированный визит так и не состоялся.

Реклама

Новости партнеров