Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал новое заявление, которое является откровенным давлением на Украину.

По его словам, Москва сохраняет готовность к переговорам, но с четким ультиматумом: «Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже».

Это заявление — очередная попытка заставить Украину сесть за стол переговоров на условиях Кремля.

Основная цель подобных заявлений — заставить Украину отказаться от своих суверенных территорий и сесть за стол переговоров без предварительных условий. По мнению Кремля, это позволит укрепить временные успехи на фронте и легитимизировать их в глазах международного сообщества.

Однако Украина неоднократно заявляла, что не пойдет на уступки и не будет вести переговоры, пока Россия не выведет свои войска с украинских территорий. Заявления Пескова лишь подтверждают, что Кремль не готов к реальному миру, а лишь стремится добиться своих целей путем шантажа и принуждения.

Напомним, также в Кремле сделали очередное заявление о возможных переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Дмитрия Пескова, российский президент сохраняет готовность к встрече, но только при одном условии: она должна быть тщательно подготовлена. Песков назвал переговоры без предварительного согласования «пиар-акцией», которая не даст результатов.