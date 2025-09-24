- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 648
- Время на прочтение
- 1 мин
Кремль снова давит на Украину: почему Путин требует переговоров немедленно
Новое заявление Кремля о переговорах сопровождается откровенными угрозами. Песков открыто заявляет, что чем дольше Украина отказывается от диалога, тем хуже становится ее позиция.
Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал новое заявление, которое является откровенным давлением на Украину.
Это передают РосСМИ.
По его словам, Москва сохраняет готовность к переговорам, но с четким ультиматумом: «Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже».
Это заявление — очередная попытка заставить Украину сесть за стол переговоров на условиях Кремля.
Основная цель подобных заявлений — заставить Украину отказаться от своих суверенных территорий и сесть за стол переговоров без предварительных условий. По мнению Кремля, это позволит укрепить временные успехи на фронте и легитимизировать их в глазах международного сообщества.
Однако Украина неоднократно заявляла, что не пойдет на уступки и не будет вести переговоры, пока Россия не выведет свои войска с украинских территорий. Заявления Пескова лишь подтверждают, что Кремль не готов к реальному миру, а лишь стремится добиться своих целей путем шантажа и принуждения.
Напомним, также в Кремле сделали очередное заявление о возможных переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Дмитрия Пескова, российский президент сохраняет готовность к встрече, но только при одном условии: она должна быть тщательно подготовлена. Песков назвал переговоры без предварительного согласования «пиар-акцией», которая не даст результатов.