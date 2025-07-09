Дональд Трамп / © Associated Press

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Кремль активизировал риторику по поводу возможных переговоров, однако это не является искренней инициативой — подобные заявления являются лишь частью тактики РФ.

Об этом заявил историк и дипломат Роман Бессмертный в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.

По его словам, Россия начинает говорить о готовности к диалогу именно тогда, когда ситуация обостряется и теряет выгодные позиции на международной арене.

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«Это рассчитано на то, что и Дональд Трамп, и Европа смягчаются и остановят свои шаги. Очевидно, что о другом и думать нельзя», — подчеркнул Бессмертный.

Он отметил, что такая тактика Кремля привычная — каждый раз, когда появляется угроза для российского руководства, раздаются предложения о встречах и переговорах.

«Только что Москва чувствует угрозу, сразу начинает „лажиться“, продвигая идеи переговоров», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что предложения по переговорам Кремль сопровождает пропагандистскими месседжами, в частности, интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова венгерскому изданию.

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«Ну мы же видим, что с одной стороны интервью венгерской газете, такое пропагандистское, его противно читать, а с другой стороны — предложение о переговорах…» — прокомментировал Бессмертный.

По его мнению, все это попытка повлиять на Трампа, который в последнее время озвучивал намерения по сокращению помощи Украине.

«Все происходит как по писаному. Только есть реальное течение событий, а есть информация о ней», — подытожил Роман Бессмертный.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает санкции против России.

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Мы ранее информировали, что Дональд Трамп пообещал больше оружия для Украины.