Кремль снова разгоняет фейки о нападении Польши на Украину: что об этом известно

В Кремле снова прибегли к распространению дезинформационной кампании против Польши и Украины, которую оккупанты активно начали еще в прошлом году. Так, пропагандисты РФ снова заговорили о якобы "планах Польши захватить запад Украины".

ТСН.ua собрал недавние фейки России.

Российский диктатор Владимир Путин на заседании Совбеза РФ 21 июля 2023 года заявил о создании военного формирования Польши, Литвы и Украины для дальнейшей оккупации последней.

"Что касается польских лидеров, то, видимо, они рассчитывают под "натовским зонтиком сформировать какую-то коалицию и прямо вмешаться в конфликт в Украине, чтобы потом "оторвать" себе более жирный кусок, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что они мечтают и о белорусских землях", – придумал глава Кремля.

Диктатор РФ также заявил о "подарке Сталина".

"Западные территории нынешней Польши – подарок Сталина полякам, или наши друзья в Варшаве забыли об этом? Мы напомним", – заявил Путин.

На слова Путина о Сталине премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что Польша вызовет посла РФ в МИД.

"Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посла Российской Федерации вызовут в Министерство иностранных дел", — заявил он.

От больных фантазий Путина не отказался и глава Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Согласно их идеологии, сотни тысяч жителей Украины должны погибнуть на фронте (для этого киевскому режиму поставляется все большее количество вооружения), а остальные – потерять свою национальную идентичность. Для решения этой задачи используются имперские амбиции Польши", — говорится в его заявлении.

Далее Володин выдал, что Польша и Литва вроде бы приготовили 25-тысячное войско для "оккупации" запада Украины и войну до "последнего украинца".

"Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны. Вашингтон и Брюссель продолжат вести войну до последнего украинца", — шокировал он заявлением.

После фантазий Владимира Путина и Вячеслава Володина на арене политических "пугалок" появился самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и неожиданно выдал, что он "против разделения Украины и передача украинских земель Польше неприемлима".

Кроме этого абсурда Лукашенко еще и пообещал: "если населению Западной Украины потребуется поддержка, то Беларусь предоставит ее".

"Отрыв запада Украины, расчленение Украины и передачи земель Польши неприемлемы. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать", — сказал Лукашенко.

Кроме заявлений о "поддержке Украины", самопровозглашенный президент не забыл в очередной раз напомнить о том, "откуда готовится нападение на Беларусь". Так, Александр Лукашенко на встречу с Путиным привез карту "перекидывания польских войск к гранам РФ и РБ". По его словам, две бригады Вооруженных сил Польши расположились недалеко от Бреста и Гродного.

"Одна из бригад свое место нашла в пределах 40 км от Бреста. Карту я покажу. Мы все это видим. Вторая бригада стоит примерно в 100 км от Гродного. Ну дивизия. Пока бригады подошли, поляки на своей территории открыли ремонт Leopard. И активизируется аэродром в Жешуве, куда американцы перекидывают технику, а затем она перекидывается на территорию Польши", — побредил Лукашенко.

Стоит отметить, что нарративы Кремля о "нападении Польши на Украину" в этом году — не новые. Так, в 2022 году в РФ заявляли, что "Польша захватит запад Украины за ее долги".

Тогда в спецслужбах Польши отметили, что российская пропаганда выстроена на лжи, что Киев и Варшава якобы договорились о том, что "Польша заберет запад Украины за ее долги" и что польские наемники в конечном итоге оккупируют Украину.

Более того, в Кремле выдали, что Польша под предлогом майских военных учений "планирует установить военно-политический контроль над западными регионами Украины", а до июня Украину якобы могут "разделить".

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