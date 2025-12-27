Кремль снова сказал "нет" миру: что говорят аналитики ISW

Сергей Рябков / © Associated Press

Руководство страны-агрессорки вновь продемонстрировало полное отсутствие желания завершать войну по дипломатическому пути. В Министерстве иностранных дел РФ прямо заявили, что Кремль не собирается подписывать никаких соглашений о прекращении огня прямо сейчас, несмотря на сигналы о возможном прогрессе в переговорах.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Москва категорически отвергла мирный план из 20 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский представил мировому сообществу 24 декабря после консультаций с США и европейскими партнерами.

По словам Рябкова, устанавливать конкретные даты мирного урегулирования «нецелесообразно». Более того, российский дипломат попытался переложить ответственность, назвав усилия Украины и Европы помехой миру.

В МИД РФ пожаловались, что украинский план «радикально отличается» от того, чего хочет Россия, и подтвердили намерение воевать до достижения целей Кремля.

Аналитики ISW напоминают, что настоящие цели Москвы остаются неизменными: полное уничтожение боеспособности украинской армии, свержение законного правительства (капитуляция) и ликвидация суверенитета Украины.

Манипуляции с «соглашением на Аляске»

Российская дипломатия пытается разыграть карту так называемого «Анкориджского соглашения». Речь идет о саммите между США и РФ на Аляске в августе 2025 года, результаты которого остаются предметом спекуляций.

Рябков утверждает, что во время встречи Вашингтон и Москва якобы согласовали определенные рамки, которые являются «фундаментальными» и «неотъемлемыми» для России. В Кремле настаивают, что эти договоренности «не имеют альтернативы», и любой мирный процесс должен проходить исключительно в их пределах.

В то же время, ISW отмечает, что российская версия событий противоречит официальным сообщениям США о саммите. Москва намеренно использует неопределенность, чтобы навязать миру мнение, что Америка уже согласилась на российские условия.

Кроме требований к Украине Россия вновь вернулась к шантажу Североатлантического альянса. В МИД РФ заявили, что «коренными причинами» войны является расширение НАТО и требуют их устранения.

Рябков подчеркнул, что любое соглашение должно учитывать ультиматумы, которые Россия выдвинула Западу еще в конце 2021 года. Фактически речь идет о требовании радикального изменения архитектуры безопасности в Европе.

Напомним, Украина совместно с западными партнерами сформировала четкую переговорную рамку по завершению войны. Соответствующий план уже прошел согласование с Соединенными Штатами Америки и европейскими странами, однако официальная Москва до сих пор не выразила свою позицию.

Ранее украинский политолог Вадим Денисенко заявил, что мирный план из 20 пунктов, ранее озвученный президентом Владимиром Зеленским, не предусматривает подписания и имеет прежде всего политические цели.