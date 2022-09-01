Кремль снова угрожает Молдове: Лавров заговорил об опасности для военных РФ в Приднестровье

Министр иностранных дел РФ периодически выступает с угрозами странам, которые были в составе Советского Союза.
Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров снова угрожает Молдове.
Как сообщает пропагандистское издание "ТАСС", он заявил, что любая угроза безопасности российских военных в Приднестровье будет расцениваться как нападение на РФ.
"Любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность военных РФ в Приднестровье, будут расцениваться как нападение на Россию", - заявил Сергей Лавров.
Следует отметить, что это уже не первые угрозы Молдове со стороны Кремля. Ранее Лавров собирался неизвестно от кого или от чего защищать российское и русскоязычное население в стране. Он также намекнул, что судьбу непризнанного Приднестровья может повторить Гагаузия – автономное территориальное образование на юге Молдовы.
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