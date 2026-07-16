Кремль снова заговорил о «мире», но выдвинул новые условия: подробности

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле в очередной раз заявили о якобы готовности к переговорам по «миру». В то же время, традиционно бросили новые обвинения в адрес Украины и взорвались ультиматумами.

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

Пресссекретарь российского диктатора дерзко заявил, мол, РФ пока «не видит перспектив» скорейшего возобновления переговорного процесса.

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В то же время, он снова пытается создать видимость «готовности к миру», лживо заверив, что Россия якобы «остается открытой к диалогу». Хотя именно Москва всячески избегает прямых переговоров и навязывает Украине свои условия.

По словам Пескова, в Киеве якобы «хорошо знают», какие решения нужно принять для завершения войны. Очевидно, речь идет о традиционных кремлевских требованиях, неоднократно звучавших с самого начала полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил о «сигналах» от США по миру в Украине. Он нагло хвастался «каналами общения» РФ и США. По его словам, якобы Москва «получает сигналы» о готовности Вашингтона вернуться к посредничеству в переговорах по войне в Украине.

В то же время, он традиционно перевел ответственность за продолжение войны на Украину, обвинив ее в нежелании завершать боевые действия. Песков призвал США повлиять на Киев, чтобы, по его словам, прекратить атаки по российской инфраструктуре.

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