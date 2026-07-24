Кремль снова заговорил о «сделках» из США: Рубио ответил и поставил точку в истории с «духом Анкориджа»

Владимир Путин. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки в очередной раз жестко опровергли заявления Кремля о «соглашениях» по Украине, якобы имевших место в прошлом году на Аляске. Впрочем, в Москве не прекращают дерзко утверждать о так называемом «духе Анкориджа».

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Государственный секретарь США Марко Рубио отверг российский нарратив о том, что Вашингтон и Москва достигли любого соглашения по прекращению войны во время саммита на Аляске в августе 2025-го. После встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 июля американское чиновник заявил, что тогдашние «предложения» РФ провалились. В то же время, мир придет только благодаря новым «концепциям и идеям», которые, по словам Рубио Штаты, готовы поддержать.

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В свою очередь, российский МИД заявил, что Лавров подтвердил Рубио готовность к переговорам и обязательствам по «предложениям» США, с которыми президент-диктатор Владимир Путин согласился на саммите на Аляске.

«Российские чиновники регулярно ссылаются на якобы „соглашения из Анкориджа“ для продвижения нарративов о готовности к переговорам, несмотря на отсутствие каких-либо публичных заявлений после саммита и недавний отказ американских чиновников от таких российских нарративов», — отмечают в ISW.

Аналитики акцентируют, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает подчеркивать свою преданность мирным переговорам с США и агрессором РФ. На днях украинский лидер встретился с американским спецпосланником на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом и бывшим советником президента США Джаредом Кушнером, в ходе которого обсудил усилия по мирным переговорам.

В частности, Зеленский подтвердил намерение провести трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией осенью 2026 года.

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«Президент Украины неоднократно подтверждал свою преданность мирным переговорам и готовность идти на значимые компромиссы для прекращения войны, несмотря на попытки России ошибочно изобразить Украину как непреклонную сторону в мирных усилиях», — отмечают американские специалисты.

Встреча Рубио и Лаврова на Филиппинах

На Филиппинах 23 июля во время мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии состоялась встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова. После переговоров глава МСЗ России принялся продвигать риторику о «мире». Кроме того, он снова упомянул так называемые «договоренности» после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе 2025 года, хотя США неоднократно отмечали, что никаких официальных соглашений тогда достигнуто не было.

В то же время Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон готов использовать все дипломатические возможности и сыграть любую положительную роль, которая поможет приблизить прекращение войны. По его словам, Соединенные Штаты готовы активнее приобщиться к усилиям, если появится реальный шанс достичь мирного соглашения.

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