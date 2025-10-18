Кремль соблазняет Трампа бизнесом, но в то же время пугает войной: ISW об игре Москвы на двух фронтах

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Кремль продолжает использовать свою стратегию, используя экономические предложения и завуалированные военные угрозы, чтобы одновременно стремиться к нормализации американо-российских отношений и сдерживать поддержку США Украины.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты ссылаются на англоязычные сообщения в сети Х переговорщика российского диктатора Кирилла Дмитриева. В сообщениях он продвигал возможное совместное экономическое предприятие между РФ и США, вероятно, пытаясь убедить Белый дом, что нормализация американо-российских отношений принесет экономическую и политическую пользу Штатам и России без участия в мирных переговорах с Украиной.

Реклама

В ISW отмечают, что Дмитриев в значительной степени функционирует как агент убеждения, используемый Кремлем для укрепления отношений с администрацией Трампа. Аналитики считают, что использование им этого предложения, вероятно, имело целью привлечь внимание СМИ и подчеркнуть давние кремлевские нарративы о том, что двустороннее экономическое сотрудничество лучше мирного переговорного пути в Украине.

Кроме того, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин повторил, что РФ воспримет поставки Украине ракет «Томагавк» как «враждебный шаг», что будет угрожать глобальной безопасности.

Американские специалисты отмечают, что президент-диктатор России Владимир Путин и другие кремлевские рупоры неоднократно изображали возможные поставки "Томагавков" как значительную «эскалацию» в попытке сдержать поддержку Украины.

"Кремль последовательно возлагался на завуалированные и явные угрозы, включая бряцание ядерным оружием, и начал предлагать экономические стимулы для сдерживания западной помощи Украине", - говорится в отчете.

Реклама

ISW продолжает оценивать, что поставка США этих ракет не приведет к значительной эскалации войны, а это будет отражать собственное использование Россией соответствующих российских крылатых ракет далекой дальности против Украины.

Напомним, на днях Кирилл Дмитриев обвинил Великобританию и страны Евросоюза в нежелании мира. Он цинично назвал их "подстрекателями войны" в "очень и очень настойчивых попытках сорвать перспективы мира". В то же время он в очередной раз хвастался отношениями с Вашингтоном и заявил, мол, "диалог, мир и сотрудничество между США и Россией победят".