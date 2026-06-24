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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Кремль сорвался и перешел к откровенным угрозам: Лавров «анонсировал» новый удар по Украине

Кремль изрядно нервничает из-за атак Украины и кризиса на топливном рынке, который вызвали украинские удары.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Лавров и Путин.

Лавров и Путин. / © Associated Press

Российская Федерация перешла к откровенным угрозам и заявляет о новом ударе по Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил, что предыдущее предупреждение России об эвакуации всех иностранных посольств из Киева остается в силе. Дипломат опосредованно, но снова угрожает, что оккупанты нанесут еще один разрушительный масштабный удар по Украине в ближайшее время.

«Кремль вызывающе продолжает угрожать ответными ударами против Украины, которые, вероятно, будут мощными на фоне растущего дефицита внутренних поставок бензина», — подчеркнули в ISW.

Россия угрожает ударами— последние новости

Кремль находится в ярости после ударов по Москве. В частности, после атаки 18 июня, когда был атакован НПЗ. Кремлевский прихвостень, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев истерически пригрозил, мол, в отношении Украины никаких правил «больше нет и быть не может», а потому интенсивность ударов будет расти.

В то же время Сергей Лавров бросил угрозы Украине из-за Беларуси. По его словам, якобы предупреждение Владимира Зеленского относительно использования белорусской инфраструктуры и техники для ударов по Украине попытка расширить масштабы противостояния. Мол, Москва рассматривает любые шаги по отношению к Беларуси как прямую угрозу собственным интересам на геополитической арене.

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Дата публикации
Количество просмотров
749
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