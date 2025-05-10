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Кремль создал иллюзию тишины: Зеленский объяснил, почему это опасная ловушка
Зеленский отметил необходимость ежедневного укрепления обороны: технологической модернизации, наращивания внутреннего производства и усиления защиты критической инфраструктуры.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия искусственно снизила активность атак на передовой перед парадом 9 мая.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с европейскими лидерами 10 мая.
По его словам, такое поведение Кремля лишь подтверждает способность Москвы управлять уровнем эскалации войны в зависимости от политических целей.
«Путин создал фальшивое чувство покоя только на время парада 9 мая. Почему фальшивое? Потому что атаки на фронте продолжаются. Российские штурмы не прекращаются. Они до сих пор применяют авиабомбы против наших позиций на передовой и пограничной общине», — заявил Зеленский.
Он добавил, что даже отсутствие воздушных тревог в эти дни свидетельствует о том, что Кремль контролирует интенсивность агрессии и использует это как политический инструмент.
«И это еще раз доказывает: когда Москва не хочет убивать — она может остановиться», — подчеркнул глава государства.
Также Зеленский наметил видение будущей системы безопасности для Украины. Она должна включать:
30-дневное полное и безусловное прекращение огня;
усиление санкций против России;
укрепление системы ПВО;
рост международной военной поддержки, в том числе инвестиции в производство оружия;
создание международных контингентов безопасности;
совместную работу с США над долгосрочными гарантиями безопасности (так называемый backstop).
Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает инициативу США по миру, однако Россия блокирует даже первый этап — прекращение огня.
Напомним, Украина готова на полное прекращение огня на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Согласованную позицию стран ЕС и Украины успели обсудить с президентом США Дональдом Трампом.