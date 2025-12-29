Кремль срывает основу плана Трампа: ISW о том, как РФ давит на переговоры и требует уступок

Кремль. / © Associated Press

Реклама

После встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что несколько вопросов остаются нерешенными. В частности, связанные с Донбассом территории и возможное прекращение огня, чтобы провести референдум по предстоящему мирному соглашению. Украинский лидер заявил, что стороны почти согласовали 20-точечный мирный план и документ между США, Украиной и Европой о гарантиях безопасности.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Трамп позвонил диктатору России Владимиру Путину перед встречей с Зеленским, а помощник "фюрера" Юрий Ушаков сообщил, что лидеры обсудили рабочие группы, одна из которых будет сосредоточена на вопросах безопасности, а другая - на экономических вопросах.

Реклама

Однако в ISW продолжают считать, что недавние заявления из Москвы противоречат нескольким позициям, которые Трамп представил в качестве основы для прекращения войны.

"Кремль неоднократно отклонял гарантии безопасности для Украины, предоставляемые Европой. Кремлевские чиновники также призывали к любому будущему мирному соглашению, которое бы отвечало требованиям России по прекращению расширения НАТО и сокращению своих границ", - говорится в отчете.

Американские специалисты отмечают, что заявления Кремля свидетельствуют, что цели РФ в Украине выходят за пределы территориальных требований, таких как захват Донецкой области. Именно поэтому, акцентируют в ISW, мирное соглашение, не учитывающее требования России к НАТО и Западу за пределами Украины, не удовлетворит Москву и не приведет к продолжительному миру, который может нормализовать российско-европейские или российско-американские отношения.

В то же время, Путин и военное командование страны-агрессорки в дальнейшем преувеличивают тактические детали, чтобы создать ошибочное впечатление о том, что украинская оборона — на грани краха. В преддверии встречи Трампа с Зеленским "фюрер" встретился с руководством Генштаба. Аналитики предполагают, что целью было повлиять на переговоры Киева и Вашингтона.

Реклама

В частности начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что якобы их войска продолжают выполнять боевые задачи с целью захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Он также отчитался о якобы захвате населенных пунктов на Покровском направлении, в частности, Мирнограда и Гуляйполя в Запорожской области.

В свою очередь, ISW оценивает, что войска РФ продвигались со средней скоростью 14,4 квадратных километра в день в 2025 году. Это означает, что захватчикам понадобится время до 1 апреля 2029 года, чтобы захватить оставшиеся четыре области, если нынешние темпы сохранятся. Однако этот расчет не учитывает много препятствий, с которыми россияне столкнутся на пути – такие как форсирование реки Днепр, преодоление других водных объектов по всей области и захват Запорожья и Херсона. Аналитики считают, что продвижение захватчиков вряд ли будет линейным и им, вероятно, понадобится больше 1190 дней, чтобы захватить все четыре области.

Кроме того, Путин и командиры продолжают ошибочно изображать будущие усилия России по захвату Пояса крепостей в Донецкой области как быстрое и легкое дело. Пояс крепостей состоит из четырех сильно укрепленных крупных населенных пунктов – Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянская – составляющих основу обороны ВСУ в Донецкой области.

Между тем в ISW оценили в конце ноября 2025-го, что оккупанты завершат захват остальной Донбасса только в августе 2027 года, предполагая, что российские войска смогут поддерживать темпы продвижения того времени.

Реклама

Как сообщалось, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал условие для остановки боевых действий. По его словам, речь идет о полном выводе ВСУ за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей. Россия, цинично подчеркнул представитель "фюрера" думает о прекращении войны "в контексте достижения своих целей".

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что Путин категорически против прекращения огня для референдума. Мол, он беспокоится о том, что не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет начинать вести огонь.