Кремль срывает основу плана Трампа: ISW о том, как РФ давит на переговоры и требует уступок
Новые заявления Москвы существенно противоречат мирным договоренностям.
После встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что несколько вопросов остаются нерешенными. В частности, связанные с Донбассом территории и возможное прекращение огня, чтобы провести референдум по предстоящему мирному соглашению. Украинский лидер заявил, что стороны почти согласовали 20-точечный мирный план и документ между США, Украиной и Европой о гарантиях безопасности.
Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Трамп позвонил диктатору России Владимиру Путину перед встречей с Зеленским, а помощник "фюрера" Юрий Ушаков сообщил, что лидеры обсудили рабочие группы, одна из которых будет сосредоточена на вопросах безопасности, а другая - на экономических вопросах.
Однако в ISW продолжают считать, что недавние заявления из Москвы противоречат нескольким позициям, которые Трамп представил в качестве основы для прекращения войны.
"Кремль неоднократно отклонял гарантии безопасности для Украины, предоставляемые Европой. Кремлевские чиновники также призывали к любому будущему мирному соглашению, которое бы отвечало требованиям России по прекращению расширения НАТО и сокращению своих границ", - говорится в отчете.
Американские специалисты отмечают, что заявления Кремля свидетельствуют, что цели РФ в Украине выходят за пределы территориальных требований, таких как захват Донецкой области. Именно поэтому, акцентируют в ISW, мирное соглашение, не учитывающее требования России к НАТО и Западу за пределами Украины, не удовлетворит Москву и не приведет к продолжительному миру, который может нормализовать российско-европейские или российско-американские отношения.
В то же время, Путин и военное командование страны-агрессорки в дальнейшем преувеличивают тактические детали, чтобы создать ошибочное впечатление о том, что украинская оборона — на грани краха. В преддверии встречи Трампа с Зеленским "фюрер" встретился с руководством Генштаба. Аналитики предполагают, что целью было повлиять на переговоры Киева и Вашингтона.
В частности начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что якобы их войска продолжают выполнять боевые задачи с целью захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Он также отчитался о якобы захвате населенных пунктов на Покровском направлении, в частности, Мирнограда и Гуляйполя в Запорожской области.
В свою очередь, ISW оценивает, что войска РФ продвигались со средней скоростью 14,4 квадратных километра в день в 2025 году. Это означает, что захватчикам понадобится время до 1 апреля 2029 года, чтобы захватить оставшиеся четыре области, если нынешние темпы сохранятся. Однако этот расчет не учитывает много препятствий, с которыми россияне столкнутся на пути – такие как форсирование реки Днепр, преодоление других водных объектов по всей области и захват Запорожья и Херсона. Аналитики считают, что продвижение захватчиков вряд ли будет линейным и им, вероятно, понадобится больше 1190 дней, чтобы захватить все четыре области.
Кроме того, Путин и командиры продолжают ошибочно изображать будущие усилия России по захвату Пояса крепостей в Донецкой области как быстрое и легкое дело. Пояс крепостей состоит из четырех сильно укрепленных крупных населенных пунктов – Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянская – составляющих основу обороны ВСУ в Донецкой области.
Между тем в ISW оценили в конце ноября 2025-го, что оккупанты завершат захват остальной Донбасса только в августе 2027 года, предполагая, что российские войска смогут поддерживать темпы продвижения того времени.
Как сообщалось, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал условие для остановки боевых действий. По его словам, речь идет о полном выводе ВСУ за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей. Россия, цинично подчеркнул представитель "фюрера" думает о прекращении войны "в контексте достижения своих целей".
Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что Путин категорически против прекращения огня для референдума. Мол, он беспокоится о том, что не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет начинать вести огонь.