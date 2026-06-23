Кремль стремится расколоть Европу: эксперт назвал реальную цель призывов РФ к переговорам

Путин

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Россия не оставляет попыток навязать Украине и международному сообществу капитуляционные условия под видом мирного урегулирования. Очередные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о возвращении к так называемым «Стамбульским соглашениям» свидетельствуют о том, что Кремль оказался в тупике.

Об этом в эфире «Киев24» заявил политтехнолог Тарас Загородний.

По словам эксперта, глава Кремля Владимир Путин своими публичными выступлениями в предыдущие годы фактически лишил себя возможности любых дипломатических маневров.

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«Он показал эти так называемые Стамбульские соглашения, сокращение армии до 80 тысяч, Нацгвардии до 40 тысяч, у Украины нет тяжелого вооружения, признает Крым, Донбасс. Конечно, то, что в то время было актуально. Вторая позиция, что прекращение огня возможно после того, как Украина покинет 4 области Украины, откажется от НАТО. Все. Все остальное не имеет никакого значения. Они на миллиметр не двигаются с этой позиции», — подчеркнул Загородний.

Как Россия лихорадочно ищет диалог с США

Аналитик подчеркивает, что Москва не заинтересована в реальном достижении мира, а ее дипломатическая активность направлена на решение совершенно других геополитических задач. Главная цель российского руководства сейчас — любой ценой восстановить прямые контакты с США, чтобы продемонстрировать свою состоятельность Китаю.

«Они лихорадочно сейчас пытаются выйти на любые переговоры с американцами. На любые. Они готовы обсуждать Украину. Им нужен диалог с американцами для того, чтобы поддерживать его, чтобы потом какие-то свои вещи забрасывать дальше. Это же демонстрация Китая, что если с нами американцы общаются, мы еще что-нибудь весим», — объяснил политтехнолог.

Параллельно с этим Россия ведет агрессивную взрывную игру на европейском континенте. Вместо конструктивного диалога, представители оккупационного режима планируют выдвигать абсурдные требования и пытаться поссорить западных союзников между собой.

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«Ну, не хотят они переговоры. Они снова придут, будут там о печенегов говорить, будут от европейцев продолжать требовать, чтобы войска НАТО вышли на 97 год, чтобы Швеция-Финляндия вышла из НАТО. Они потребуют снять санкции с себя и многое другое. Они не собираются ничего вести, никаких переговоров. Пока Путин будет у власти, они будут повторять то, что они повторяли, и они будут воевать», — резюмировал Загородний.

Чего ждать от Дональда Трампа

Несмотря на пессимистические прогнозы по продолжительности боевых действий, политтехнолог призывает не поддаваться панике из-за возможных изменений в Белом доме. Соединенные Штаты всегда прагматично оценивают ситуацию и уважают исключительно силу. Как только Вашингтон убедится в возможности украинского народа самостоятельно удерживать позиции и наносить врагу чувствительные удары, американская помощь может поступить мгновенно и без лишних бумажных проволочек.

«Американцы будут делать ставку на сильнейшего. Я вас уверяю. Вдруг появится груда оружия. Без всей этой бюрократии, разговоров», — подытожил Загородний.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, Россия заявляет о якобы «готовности к переговорам» с Украиной, но в то же время не скрывает желания продолжать войну. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил президента Владимира Зеленского в выдвижении «совершенно нереалистичных требований» и заявил, что Москва намерена достичь целей так называемой «СВО», в частности, «нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса» Украины.

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Однако помощник диктатора России Юрий Ушаков заявил, что будут воевать «до последнего украинца». Он цинично заявил, что лидеры G7 встречей во Франции перечеркнули саммит США — Россия в Анкоридже.

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