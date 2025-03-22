Кремль стремится сорвать мирные переговоры: в ISW объяснили, как РФ хочет рассорить Украину и США

Кремль активизировал информационные атаки, пытаясь взорвать возможность мирных переговоров с Украиной. РФ целенаправленно распространяет нарративы, которые должны рассорить Киев и Вашингтон, дискредитировать Украину и оправдать продолжение войны.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики подчеркивают, что Москва ужесточает информационные кампании, обвиняя Украину в военных преступлениях, атаках на российскую инфраструктуру и нарушении договоренностей с Западом. В частности, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что США должны объяснить, как они будут "управлять" Украиной после якобы украинских ударов по российским энергетическим объектам. Между тем спикер "фюрера" Дмитрий Песков использовал взрыв на газораспределительной станции в Судже Курской области России для дискредитации Киева, заявив, что отрицание Украиной своей причастности "показывает, насколько ей можно доверять".

Власти страны-агрессорки пытаются создать впечатление, что Киев сознательно нарушает западные ограничения, в частности, по мораторию на удары по энергетической инфраструктуре РФ. В ISW заявляют: таким образом, Москва пытается посеять сомнения в надежности Украины среди западных союзников и подорвать их доверие.

"Кремль последовательно использует информационные манипуляции, чтобы взорвать международное доверие к Украине и внести раскол между Киевом и Вашингтоном. Москва стремится сорвать любые переговоры, создав иллюзию, что Украина является ненадежным партнером для Запада", — отмечают в ISW.

Кроме того, 21 марта Следственный комитет РФ обнародовал данные об уголовных делах против украинских военных, обвинив их в нападениях на Курскую атомную электростанцию и мирных жителей. Американские аналитики считают, что эти действия являются частью более широкой стратегии Кремля – создать впечатление, что Украина угрожает стабильности в регионе и заставить США пересмотреть свою поддержку Киева.

"Кремль готовится активизировать нарративы по обвинению украинских войск в военных преступлениях в Курской области. Это нужно для дискредитации украинских военных, подрыва поддержки Украины со стороны Запада, а также срыва или затягивания переговоров по предложениям о временном прекращении огня", говорится в отчете.

Американские специалисты отмечают, что на протяжении всей полномасштабной войны Кремль последовательно продвигал указанные нарративы, пытаясь отвлечь внимание от действий России. Кроме того, российские войска совершили многочисленные военные преступления на поле боя и временно оккупированных территориях Украины, милитаризовали и поставили под угрозу катастрофы Запорожскую АЭС. В отчете также напомнили, что 14 февраля российский беспилотник "Шахед" повредил укрытие над разрушенным четвертым реактором Чернобыльской АЭС.

"Кремль может попытаться использовать свои нарративы, которые ложно изображают Украину как страну, которая безрассудно ставит под угрозу российские АЭС и является опасным оператором ЗАЭС, чтобы сорвать американо-украинские двусторонние переговоры. Это особенно вероятно, учитывая недавние официальные заявления США и Украины. кой АЭС", — заявили в Институте изучения войны.

Напомним, в ISW заявляли о том, что Владимир Путин готовит свой народ к продолжительной войне. Более того — будущие переговоры о прекращении огня "фюрер" хочет использовать, чтобы получить превентивные уступки от Украины и США.

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