Владимир Путин. / © Associated Press

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В отношениях России с Ближним Востоком давно существует незначительная напряженность. Сейчас Москва просто наблюдает, как ее союзник Иран резко ослабляется из-за израильских авиаударов. Впрочем, в то же время Кремль получает выгоду.

Что теряет Российская Федерация и почему нестабильность в этом регионе очень выгодна Москве, сообщает CNN.

Что теряет РФ

Иран является особенно полезным "стратегическим партнером" для Российской Федерации.

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В то же время, теперь часть производства БПЛА давно переехала в Россию. Впрочем, отмечает CNN, поскольку украинские беспилотники теперь наносят удары по российским производственным объектам глубоко по линии фронта, то этих некогда надежных иранских поставок в конце концов может не хватать.

Реакция Москвы на конфликт

Существует слабое, но болезненное чувство унижения Кремля. Москва вынуждена стоять в стороне и наблюдать, как еще один ее ключевой союзник на Ближнем Востоке испытывает жестокие бомбардировки, не имея возможности или не имея желания вмешаться.

"Москва, конечно, опубликовала резкие заявления, осуждая "незаконные" нападения Израиля на ядерные объекты Ирана и добавляя, что эти удары создают "неприемлемые угрозы международной безопасности"", - говорится в тексте материала.

РФ также обвинила западные страны в манипуляциях ситуацией с целью "сведения политических счетов". В то же время предполагаемый союз России с Ираном никогда не распространялся на защиту Исламской Республики и Кремль не предлагал никакой военной поддержки, отмечает CNN.

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Удобства для РФ

Крах иранского режима добавит Иран в список утраченных Россией союзников на Ближнем Востоке, включая Ирак, Ливию и Сирию. Однако дела для Москвы не так уж плохи, как может казаться. На самом деле этот ближневосточный конфликт очень хорошо играет на руку Кремлю.

Кроме желаемой финансовой прибыли, которая стала возможной благодаря росту цен на сырую нефть, ситуация на Ближнем Востоке открывает дипломатические возможности для Кремля, годами переживавшего международную изоляцию из-за войны в Украине.

"Теперь у Кремля есть вопрос, по которому он может совместно и продуктивно сотрудничать с Соединенными Штатами Америки, и, возможно, даже стать незаменимым партнером Вашингтона, когда дело дойдет до окончательного восстановления мира в регионе", - отмечает CNN.

Диктатор РФ Владимир Путин как политический лидер, имеющий прямую связь с иранцами, израильтянами и американцами, пока осторожно, но уже использует свое ключевое положение, сигнализируя о готовности выступать посредником на Ближнем Востоке.

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Так, во время недавнего разговора с Трампом Путин напомнил, что Россия является давним союзником США в вопросах иранской ядерной программы. Это, считают в CNN, весомый намек на то, что фюрер готов снова стать таким союзником.

Напомним, уже с первых дней нового обострения на Ближнем Востоке диктатор РФ выступил с неожиданной инициативой стать посредником в мирном урегулировании "израильско-иранского конфликта".

Более того, президент США Дональд Трамп также выразил готовность рассматривать диктатора России как потенциального посредника в конфликте Израиля и Ирана.

Впрочем, через неделю войны этого не произошло. Теперь в Кремле жалуются на то, что Израиль отказывается от посредничества Москвы. Что больше – РФ нагло заявляет, мол, Иерусалим сейчас не заинтересован в мирном решении.

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Дата публикации 07:01, 18.06.25 Количество просмотров 107 Бои на Ближнем Востоке: готов ли Трамп нанести удар по Ирану?