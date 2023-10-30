Кремль теряет контроль из-за антиеврейских протестов в Дагестане: анализ ISW

Кремлю может стать трудно уверить избирателей, что ситуация находится под контролем и что еврейские меньшинства России – в безопасности.

Антеврейские протесты в Дагестане и других регионах Северного Кавказа свидетельствуют о росте в России межэтнической и межрелигиозной напряженности. Похоже, что Кремль оставил возможность официально отреагировать на демонстрации региональным властям.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Антиеврейские акции в России 29 октября

Аналитики обратили внимание, что 29 октября глава Республики Дагестан Сергей Меликов, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков призвали жителей Северного Кавказа не предпринимать агрессивные действия и пресечь попытки разжигания межнациональной вражды. В то же время, Координационный центр мусульман Северного Кавказа осудил антисемитские акции.

Также 29 октября министр национальной политики Дагестана Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камиль Саидов прибыли в аэропорт для общения с протестующими, но не смогли уговорить их не врываться в помещение.

Впоследствии глава Дагестана назвал демонстрацию нарушением закона. В то же время управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу предупредило о незаконности демонстраций без предварительного разрешения власти.

Кремлю будет трудно уверить избирателей, что ситуация под контролем

"Кремлю, вероятно, будет трудно заверить избирателей, что ситуация под контролем, и убедить еврейскую аудиторию, что еврейские меньшинства в России в безопасности, несмотря на свои усилия представить Россию как религиозно толерантную страну. Пресс-секретарь Главного раввината России в Дагестане Овадя Исаков 29 октября заявил, что сотни еврейских семей в Дагестане должны вообще покинуть Дагестан и Россию, потому что "Россия – не спасение", поскольку "в России тоже были погромы", – говорится в отчете аналитиков.

В Институте обратили внимание на то, что 25 октября президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда религиозных организаций назвал РФ маяком религиозной гармонии.

"Кремль, вероятно, имеет цель представить Россию как защищающую свои религиозные меньшинства, чтобы заслужить приверженность мусульманской и еврейской аудитории на фоне войны Израиля и ХАМАС, и приуменьшить напряженность, вызванную все более ультранационалистической РПЦ", — считают в ISW.

Российским властям угрожает жесткая критика

По оценкам аналитиков, российские ультранационалисты могут начать жестко критиковать власть РФ за ее реакцию на протесты, ведь уже несколько источников выразили недовольство тем, что официальные власти реагировали вяло.

В Институте предполагают, что глава ФСБ Александр Бортников и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, возможно, пытаются использовать этнорелигиозную напряженность, чтобы вернуть расположение Путина.

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Российские военные блоггеры указывают, что чиновники не смогли реализовать политику президента РФ в 2012 году, стимулирующую миграцию в страну для решения демографических проблем. Блоггеры жалуются, что политика Путина не смогла повысить рождаемость и снизить смертность до необходимого уровня, а мигрантов – должным образом интегрировать в общество. Блоггеры утверждают, что эта политика не изменится, пока у власти остаются старые политики путинского поколения.

Напомним, 29 октября в России вспыхнули антиеврейские протесты. В частности, в Дагестане, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарии, где значительная часть населения – мусульмане, люди требовали выселить евреев из РФ и запретить им въезд.

В тот же день в Дагестане толпа захватила аэропорт в поисках евреев, прилетевших из Израиля.

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