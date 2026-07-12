Диктатор Путин / © Associated Press

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Россия в течение четырех лет рассчитывала истощить Украину и выиграть войну за счет времени. Однако массированные удары украинских беспилотников по военным и топливно-энергетическим объектам заставили Кремль понять, что такая стратегия уже не работает.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, российская армия демонстрирует все меньшие успехи на фронте, потери личного состава превышают темпы пополнения, а военные с трудом приспосабливаются к новой тактике Украины с широким применением беспилотников.

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Кроме того, несмотря на ожидания Москвы, украинская армия не только продолжает сопротивляться, но и на отдельных участках фронта оттесняет российские войска.

«Украина постепенно возвращает себе инициативу и бросает вызов россиянам в тех областях, где они слабее», — заявил основатель польской компании по военному анализу Конрад Музыка.

Журналисты отмечают, что война близилась к переломному моменту, хотя окончательное направление развития событий пока остается неопределенным.

В издании также отмечают, что изменения в поле боя повлияли на то, как войну сейчас оценивают в Москве, Киеве и Вашингтоне.

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В частности президент США Дональд Трамп во время дружеской встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре высоко оценил достижения Украины в сфере беспилотных технологий.

По словам двух американских чиновников, ознакомленных с ситуацией, Трамп регулярно получает доклады американской разведки о новых возможностях украинских ударных систем и был поражен их эффективностью.

Собеседники издания считают, что именно это частично объясняет более положительные оценки Украины со стороны президента США по сравнению с прошлым годом.

В то же время, российские военные аналитики уже открыто признают, что страна столкнулась с проблемами, которых не ожидала в начале полномасштабного вторжения.

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Среди основных вызовов называют замедление наступления, активизацию украинских контрдействий и признаки истощения российской армии.

В Украине, как отмечает издание, все больше укрепляется убеждение, что страна способна выстоять в войне, сохранить независимость и сорвать планы диктатора Путина.

«Но продолжительная борьба еще не окончена», — отмечают авторы материала.

По мнению журналистов, главным остается вопрос, когда — если это вообще произойдет — Путин приходит к выводу, что продолжение войны приносит России все больше потерь и меньше выгоды, и согласится на прекращение огня по нынешней линии фронта.

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При этом часть американских чиновников считает, что это может произойти уже до конца года, в то время как другие уверены, что такого решения Кремль не примет.

«Путин готов к затяжной войне на истощение… Эта война стала делом всей его жизни, и он будет вести ее, пока жив», — заявил директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин стремительно теряет поддержку среди собственного населения, а потому у Кремля появился повод для беспокойства.

Мы ранее информировали, что диктатор Путин не намерен в ближайшее время соглашаться на мирные переговоры с Украиной и, вероятно, готовится к новой эскалации войны.

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