Кремль требует того, что не способен захватить: ISW объяснил истинную цель Путина

Кремль вызывающе выдвигает территориальные требования по неоккупированным частям Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, поскольку пока не может захватить эти регионы военным путем.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что усилия России начать битву за Пояс крепостей – главную укрепленную оборонную линию Украины в Донецкой области с 2014-го, вероятно, еще больше истощат ресурсы окупантов.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что наступления на опорные пункты Пояса крепостей в Славянске и Краматорске потребуют от военного командования РФ полного привлечения войск и материалов из Западного, Южного и Центрального оборонных районов. Российские силы не смогут «отвлечься» на другие направления, такие как направления Большого Бурлука на Харьковщине или Орехово в Запорожской области.

Машовец добавил, что стратегические вызовы Москвы - такие, как проблемы с внутренней экономикой военного времени и оборонно-промышленной базой, также негативно повлияют на способность России генерировать достаточные силы и материалы для многосторонних наступлений.

"России, вероятно, придется сосредоточить еще больше сил и снизить приоритетность других секторов фронта, чтобы использовать тактические достижения вокруг Гуляйполя или попытаться захватить остальную часть Донецкой области", - констатируют аналитики.

В Институте считают, что силы РФ, вероятно, будут продолжать испытывать трудности с поддержкой желаемых Кремлем многосторонних наступательных операций на разных оперативных направлениях из-за долгосрочных затрат на материальные и человеческие ресурсы для таких операций.

Отмечается, что диктатор России Владимир Путин и российские военные чиновники в последние недели усилили преувеличенные заявления о продвижении вдоль линии фронта, в частности, сосредотачиваясь на Волчанском, Купянском, Северском, Покровско-Мирноградском и Гуляйпольском направлениях.

Отмечается, что России нужно будет генерировать и сосредоточить гораздо больше человеческих ресурсов и материальных средств на каждом из этих направлений, чтобы добиться ощутимых оперативных эффектов. Или же оккупантам придется избирательно приоритезировать наступательные усилия в одной зоне фронта, что будет происходить за счет информационных операций Кремля, направленных на ложное изображение российских войск как неминуемо разваливающих всю линию фронта.

Напомним, одним из ключевых препятствий на пути к возможному мирному урегулированию войны остается требование Кремля передать России ту часть Донецкой области , которая находится под контролем Украины. Киев категорически отвергает такую идею, ведь речь идет не только о хорошо укрепленных территориях, но и риске превращения их в плацдарм для будущих атак вглубь страны.