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Кремль учит украинских детей в оккупации управлению беспилотными летательными аппаратами

Кремль учит украинских детей в оккупации управлению беспилотными летательными аппаратами

Иллюстрация. оккупанты учат детей управлять беспилотниками / Фото: Associated Press

Оккупационные власти активно привлекают молодежь, включая детей, в свои милитарные структуры.

Во временно оккупированной Донбассе россияне организовали конкурс "Воздушный патруль", в котором соревновались школьники в умениях управлять беспилотниками. В соперничестве победил десятилетний житель временно захваченной Макеевки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

К слову "Воздушный патруль" – это проект кремлевского союза боевых искусств и финансируется непосредственно российским диктатором Владимиром Путиным. Он активно внедряется во все учебные заведения не только в Донецкой области, а во всех временно оккупированных территориях Украины.

"Воздушный патруль" — это проект кремлевского союза боевых искусств / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Кремль рассматривает обучение украинских детей управлению беспилотными летательными аппаратами как один из ключевых навыков в подготовке к военной службе и участию в будущем в войне против собственной страны. Оккупационные власти активно привлекают молодежь, включая детей, к своим милитарным структурам и к работе на объектах военно-промышленного комплекса.

Используя гражданских лиц, особенно детей, для военных целей, Кремль в очередной раз демонстрирует пренебрежительное отношение к международным стандартам и правам человека.

Напомним , россияне оккупировали Дальнее в Донецкой области. Динамика боев за село, к сожалению, в последние дни была не в нашу пользу.

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