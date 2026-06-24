Кремль увидел тревожный для себя сигнал от США: политолог раскрыл, какой именно

Владимир Путин / © Associated Press

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В Кремле жалуются, что США меняют свою позицию по поводу переговоров о войне в Украине. Российские власти считают, что Вашингтон больше не требует от Украины отвести войска из Донбасса как условие для диалога.

Об этом для «Киев24» сообщил политолог Владимир Фесенко.

Переговоры Украины с Россией — изменится ли ситуация

По словам эксперта, последние заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова указывают на то, что в Кремле заметили изменение стратегии США.

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«Лавров об этом говорит, и Ушаков, что США отходят от „духа Анкориджа“. „Дух Анкориджа“ куда-то исчезает. Это значит, что в Кремле тоже получили сигналы от американцев или фиксируют смену американской позиции, что американцы уже не настаивают на выведении украинских войск из Донбасса. Да, что здесь есть определенные изменения. Но надо смотреть, как будет дальше развиваться ситуация», — отметил Владимир Фесенко.

Политолог подчеркнул, что на данном этапе о начале переговоров речь не идет. Показательным в этом контексте стал итоговый документ саммита Большой семерки (G7), где вопрос мирных переговоров не упоминался вообще. Ключевой фокус направлен на военную помощь Украине. В частности, на предоставление лицензий для производства оружия и поставки дальнобойных средств.

Акцент на военную поддержку Украины, а также и зимний пакет для Украины. Это очень показательно. Это сигнал Кремлю, что будет поддержка в Украине в дальнейшем. И если будут переговоры, то с позиции силы для Украины», — подчеркнул эксперт.

Фесенко добавил, что Украина подкрепляет эту позицию собственными действиями, демонстрируя силу путем ударов по российскому тылу и оккупированным территориям.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, в конце июня 2026 года сразу три высокопоставленных чиновника РФ публично заявили о нарушении Вашингтоном соглашений по завершению войны в Украине из-за резкой смены риторики президента США Дональда Трампа и усиления ударов украинских дронов вглубь России.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вызывающе заявляет, что завершение войны, которую они начали в Украине, «можно решить политико-дипломатическими методами».

Ранее Лавров озвучил условия для окончания войны в Украине. По его словам, Россия достигнет всех своих военных целей: нейтралитет и безъядерный статус Украины, отмена «дискриминационных» законов против русского языка и русской православной церкви.

Также российский диктатор Владимир Путин заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией якобы были прерваны по инициативе Киева.

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