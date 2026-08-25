Кремль в панике: Путин разрешил "отжимать" бизнес в России, чтобы прикрыть последствия атак ВСУ — ISW

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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После мощных украинских ударов по критической инфраструктуре и маркетплейсам России Кремль готовит основу для массовой национализации частных активов. Новый указ президента РФ Владимира Путина разрешает властям бессрочно устанавливать контроль над любым предприятием под предлогом его защиты.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Указ Путина об изъятии объектов критической инфраструктуры

Путин 24 августа подписал указ, дающий правительству право изымать российские «объекты критической инфраструктуры», если их владельцы не обеспечивают надлежащую защиту активов, в том числе от атак беспилотников, или не восстанавливают поврежденные объекты в установленные сроки. Документ относит к объектам критической инфраструктуры предприятия топливной, энергетической, промышленной, коммуникационной, жилищно-коммунальной и транспортной сфер, а также объекты, обеспечивающие жизненно важные услуги.

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«Фактически это позволяет Кремлю захватить любое предприятие по своему усмотрению, из-за чего почти вся частная инфраструктура России оказывается под угрозой национализации«, — объяснили аналитики.

Согласно указу, российское правительство может вводить в отношении критически важных объектов временное управление. Прекратить его действие можно будет только по личному решению Путина, что фактически создает механизм для бессрочного изъятия частных активов.

Управляющим имущества, изъятого на основании этого документа, определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом России (Росимущество). Именно эта структура будет отвечать за направление доходов от национализированных активов в федеральный бюджет РФ.

Новые полномочия Кремля снизят нагрузку на экономику РФ

Кроме того, Кремль может воспользоваться новыми полномочиями для снижения нагрузки на российскую экономику, которая испытывает все большее давление. Это также позволит государству избегать необходимости субсидировать частные компании, в частности Wildberries и Ozon, чьи объекты получили значительные повреждения в результате украинских ударов.

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«ISW неоднократно оценивал ситуацию таким образом, что Путин все больше нуждается в экономическом облегчении из-за роста финансовых расходов на войну в Украине и, вероятно, создает условия для более широкой национализации частных активов для поддержки государственных доходов«, — отметили эксперты.

Поддержка для атакованных предприятий

В то же время, Россия продолжает вводить дополнительные механизмы поддержки для предприятий, пытаясь компенсировать экономические потери от длительной кампании украинских ударов.

Так, 24 августа Министерство финансов РФ предложило продлить до 28 июля 2027 года сроки уплаты налогов и страховых взносов для Wildberries, других розничных компаний и юридических лиц.

Российский Минфин также предложил оказывать государственную поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, убытки которых превышают 5% годового дохода. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что такие меры должны снизить финансовую нагрузку на пострадавший бизнес и способствовать возобновлению его работы.

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Удары по маркетплейсам создают дополнительные проблемы для экономики РФ

В свою очередь, российские военные блогеры в последнее время начали признавать, что украинские удары по маркетплейсам РФ создают дополнительные проблемы для экономики страны-агрессора. В то же время, они критикуют торговые платформы за пользование государственными льготами.

Один из влиятельных российских военных блогеров 24 августа заявил, что Ozon и Wildberries вместе обеспечивают работой более 1,2 млн продавцов, а их услугами по доставке пользуются около 100 млн клиентов в России. По его словам, российские власти постараются перераспределить логистические потоки Ozon, а также усилить противовоздушную оборону для защиты активов компании от новых украинских атак.

Российский инсайдерский источник в тот же день утверждал, что Wildberries обращалась к правительству РФ с просьбой выделить средства на восстановление объектов, поврежденных в результате ударов, вместо самостоятельного усиления их защиты. Источник также заявил, что политика Ozon в значительной степени направлена на сохранение «сверхприбыли».

«Похоже, Кремль пытается снизить бремя для российских собственников бизнеса за счет экономической эффективности, вероятно, стремясь успокоить все более недовольное население на фоне усиления украинских ударов», — считают в ISW.

Напомним, ранее ISW писал, что Путин больше не может скрывать ущерб от войны и украинских дальнобойных ударов, из-за чего был вынужден публично признать экономические проблемы РФ и разрушения логистических объектов, таких как склады Wildberries. На фоне инфляции, дефицита и приближения выборов в Госдуму доверие к пропаганде падает, а диктатор пытается оправдаться перед обществом, однако демонстрирует потерю контроля над тоталитарным нарративом.

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