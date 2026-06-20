Кремль в яросте после удара по Москве: снова разразились угрозами и заявлениями об эскалации

Кремль. / © Associated Press

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Кремль не скрывает намерений дальше продолжать начатую войну и дальше массированно атаковать Украину, прикрываясь «ударами возмездия».

Об этом заявили российские чиновники.

Новую волну возмутительных и истерических заявлений вызвал массированный удар на Москву 18 июня, во время которого в очередной раз был атакован один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Заметим, что РФ предпочитает молчать о своих атаках на гражданские объекты и убийствах мирных жителей прямо в их домах, которые совершает уже более четырех лет.

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Спикер «фюрера» Дмитрий Песков, после восхваления о якобы «высоких показателях работы сил ПВО» во время отражения атаки нервно пригрозил обстрелами объектов в городах Украины.

«Эти удары будут продолжаться», — дерзко пообещал представитель Кремля.

Между тем, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев истерически пригрозил, мол, в отношении Украины никаких правил «больше нет и быть не может», а потому интенсивность ударов будет расти.

По мнению кремлевского шута, теперь «за пределом приемлемого» для России должно оставаться лишь «сознательно умышленное, уничтожение гражданских лиц». Он также цинично заявил, что Гаагские конвенции о законах и обычаях войны «больше не нужны».

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Напомним, что после последних ударов по Москве первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев разразился радикальными заявлениями, призвав власти «начать воевать всерьез», пригрозив новыми бомбардировками по логистике, мостам, тоннелям и железной дороге.

Тем временем пропагандисты Владимир Соловьев и Армен Гаспарян требуют массовых арестов россиян , которые снимали и публиковали видео, ведь раньше власти запретили это делать. Кроме того, российские блоггеры и так называемые военкоры уже даже нашли виновных, мол, видео снимают не коренные москвичи, а якобы мигранты.

Дата публикации 14:47, 18.06.26 Количество просмотров 358 «Движуха», которую хотел Путин! Дроны-камикадзе разнесли Москву! Зеленский

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